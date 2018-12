Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana 14 de la NFL

Si buenos observadores son, abrimos nuestro rincón de la vergüenza (con permiso de los señores que hacen el tablero de pambol), con Kirk Cousins, quien en la temporada baja firmó un contrato de tres años y 84 millones de dólares con los Vikings, lana que parece estar mal invertida por los pobres resultados de Minnesota.

Esto viene a colación por aquello de que Cousins no es el único jugador que se hizo multimillonario de la noche a la mañana este año y que ha quedado lejos de las expectativas.

Sam Bradford, quien firmó con Arizona, ahorita está desempleado; Jordy Nelson en Oakland no es ni la sombra del Jordy Nelson que era en Green Bay; Case Keenum no ha repetido en Denver lo que hizo el año pasado en Minnesota saliendo desde la banca... y así podemos seguir, pero nos faltaría espacio.

Podemos hablar de los pretextos que usan en ocasiones los pateabalones: falta de adaptación, nuevo sistema, falta de química con los compañeros y otras más.

Lo cierto, es que en esta trinchera a veces nos decepcionamos cuando no se dan los resultados esperados de parte de un pez gordo, pero también hay que saber entender que ese asunto de la agencia libre siempre es un volado.

La Figura

Derrick Henry, RB Titans

Ya sabíamos que los Jaguars eran una lágrima de equipo esta temporada y que no tiene nada qué ver con el del año anterior, pero el menos culpable de esto es Henry, quien solito se encargó de despachar a Jacksonville gracias a sus 238 yardas y cuatro anotaciones terrestres, una de ellas en la que recorrió 99 yardas, derribando defensivos como si de conos de tránsito se trataran.

El Podio

1.Para los libros

Por primera vez en su historia, los Saints de Nueva Orleáns son campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional en temporadas consecutivas. Drew Brees es como los buenos vinos: entre más viejo, mejor le sabe al negocio y eso lo ha demostrado este año para hacer de su equipo uno de los favoritos a ganar el Super Bowl.

2. Espectaculares

Con Alex Smith, los Chiefs contendían, pero no eran divertidos de ver. Con Patrick Mahomes se le dio vuelta al guión y ahora Kansas City es uno de esos equipos que no tienen que aparecer sí o sí en nuestras pantallas. Mahomes y compañía ya compraron boleto a los Playoffs y sólo basta esperar que no contagien de la maldición que pesa sobre otros equipos de los Chiefs del pasado.

3. De miedo

Históricamente, la defensa de los Bears de Chicago se ha caracterizado por ser una de las más férreas en la Liga, y si a más de alguno le quedaban dudas de que la de este año se contaba entre las mejores en la historia de la franquicia, pues que lo piense dos veces, porque el domingo secaron a uno de los ataques más explosivos y eso asusta a cualquiera.

El Villano

¿A quién se le ocurre?

No había duda a qué situación le dedicaríamos este espacio, el debate giraba en torno a si la jugada con la que le ganaron los Dolphins a los Patriots el domingo era más acierto de Miami o una omisión de Nueva Inglaterra. Después de meditarlo unos cuantos minutos en el WC, lo más sano y sensato era tirarle arena a los Patriots, equipo non grato para unos cuantos integrantes de esta trinchera, quienes celebraron (mos) cómo dejaban tendidos a los muchachos de Belichick. Para aquellos que sí simpatizan con el equipo que sólo conocen los que nacieron después de 1999, aún siguen sin explicarse qué hacía Rob Gronkowski en la zona roja tratando de evitar que Kenyan Drake consumara el milagro. Este desajuste defensivo de los Patriots les puede costar no recibir los Playoffs en casa, y con ello sus posibilidades de Super Bowl se ven reducidas con una simple jugada.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Mala inversión

Seguimos sufriendo por el tremendo dolor de ojos que nos dio el lunes después de ver a los Vikings, pero sufrimos más por saber que ahora sí, oficialmente, nuestra predicción de Super Bowl se fue al drenaje, pues la millonada que en Minnesota le dieron a Kirk Cousins no le ha redituado en mucho al equipo, que aunque sigue vivo, está al borde de la eliminación si sigue jugando como lo hizo en Seattle.

2. De pesadilla

Cada vez que un jugador de los Steelers escucha el nombre de un equipo del Oeste de la Americana, éste va a esconderse a llorar. En tres semanas consecutivas, los de Pittsburgh perdieron contra Broncos, Chargers y Raiders (!!!) para tener su liderato en el Norte sostenido con alfileres... y eso que era la parte fácil del calendario.

3. Adiós, otra vez

Vance Joseph (el señor de la foto) no ha dado los resultados que de él se esperaban en Denver. Cierto, la defensiva de los Broncos a veces sigue siendo dominante, pero después de perder el domingo contra los 49ers, lo mínimo que esperan los pocos iracundos aficionados de los Broncos es que Joseph ya no regrese como entrenador.

El Meme