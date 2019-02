Lo bueno, lo malo y lo peor de la Jornada 7 del Clausura 2019

Dicen en el rancho que “viejos los cerros y pueden reverdecer”, y no, no crean que andamos nostálgicos al recordar a nuestros terruños, sino que esta frase aplica de gran manera con el Rebaño Sagrado, que por enésima ocasión volvió a quedarse con el Clásico del tequila, el tejuino y la torta ahogada.

"No está en mis valores renunciar. (...) Hoy tengo que ser mejor entrenador que ayer, pero peor que mañana”. Rafael Puente, ex DT del Querétaro, cuyos valores no lo salvaron de irse, pero sí mantuvieron intacta su labia.