Lo bueno, lo malo y lo peor de la Jornada 10 del C19

Pues ya no parece faltar mucho para hacer oficial algo que nos duele, pero que era lógico y ocurriría tarde o temprano: nuestros equipos se caen a pedazos.

Para comenzar está el Atlas y su caída libre que ha desencadenado la salida de Guillermo Hoyos y la llegada de Leandro Cufré, que dada la inexperiencia del argentino parece ser un experimento más en La Madriguera.

No es una pregunta para mí (si voy a renunciar), no vengo a tocar ese tema aquí porque es una situación que no me corresponde”. Guillermo Hoyos, ex DT del Atlas, casado con la suya... a horas de ser despedido

Lo del Atlas se veía venir conforme rodaba la pelota y se desnudaban las carencias defensivas, sobre todo a raíz de la lesión del contención Lorenzo Reyes. Ha quedado claro que con Osvaldito y las ganas de Vigón no alcanza.

Leones Negros tardó ocho jornadas para meterse a zona de Liguilla en un torneo del Ascenso donde salvo los tres primeros de la tabla, el resto parece no querer clasificar. Apenas consiguieron meterse entre los primeros ocho y de inmediato salieron para colocarse en el lugar 12 dos semanas después. Los números dicen que con UdeG nada está perdido, pero...

Chivas, en tanto, entró en esa etapa donde el margen de error se vuelve mínimo y la semana del doble Clásico será clave para el futuro de este semestre en el Guadalajara.

Héroe

MEXSPORT

Ignacio Ambriz

Las desgracias del Atlas no sólo en este torneo, sino desde el anterior, tienen nombre y apellido: y no, no es Gustavo Guzmán, aunque bien podría serlo. Ahora es Rafa Márquez, quien vendió un proyecto y aunque se ajusta a un presupuesto corto, él decidió en fiascos como la venida de Guillermo Hoyos, Nicolás Pareja o Irving Zurita.

El Podio

1. La aplanadora verde

Este espacio no se cansa de prodigar elogios al León, que en esta semana se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras la que ha sido, paradójicamente, su victoria más aburrida de esta racha y que ocurrió en Puebla ante Lobos BUAP. Gran mérito del equipo de Nacho Ambriz arrebatarle la cima a los equipos de Monterrey con una plantilla que cuesta la mitad de lo que valen los equipos regios.

2. Otra de los pachucos

Así como le dimos con todo en el arranque del torneo al Pachuca porque no funcionaba o porque trajo al desconocido Martín Palermo a dirigirlos, ahora hay que reconocer a los equipos de Grupo Pachuca porque no sólo el León es líder, sino porque también los Tuzos ya son cuartos en la tabla general y con Palermo han ganado 14 de los últimos 18 puntos disputados. Salvo el tropezón de Copa ante el América, los hidalguenses son de lo mejor del torneo y tienen los futbolistas para permanecer arriba por mucho tiempo.

3. ahí vienen

La “crisis” de La Máquina duró apenas un mes, dos derrotas y dos empates. Pedro Caixinha ajustó las tuercas de su equipo, se consolidó como analista de fake news y puso a funcionar de nueva cuenta su engranaje. Como resultado, el Cruz Azul tiene dos victorias consecutivas, está empatado en puntos con el octavo lugar de la competencia (Chivas) y abajo solamente por un tanto en la diferencia de goles. Así son las “crisis” de los grandes planteles.

Villano

MEXSPORT

Rafael Márquez

En la racha del León que los ha llevado al primer lugar, hay alguien que sobresale de todos y ni hace goles, ni los evita. Ignacio Ambriz, tan cuestionado y vilipendiado en su momento, es el artífice de un equipo que no sólo tiene siete partidos consecutivos con victoria, sino de una aplanadora que lleva 19 goles a favor y apenas uno en contra.

Póngales cero

1. La historia sin fin

Protagonizada como siempre por el Atlas desde hace más de 60 años. Los rojinegros están de nueva cuenta en una de esas crisis recurrentes, ahora con cinco derrotas que los han dejado en la parte baja de la tabla. Sería injusto achacar toda la culpa de esta situación exclusivamente a Guillermo Hoyos cuando su directiva no le dio armas para pelear esta guerra.

2. Ni tan Gallos

Apenas un partido le duró el envión al Querétaro tras la contratación de Víctor Manuel Vucetich como su nuevo timonel. Los Gallos derrotaron 3-0 a Morelia en la Jornada 8 y después todo volvió a la normalidad, pues enseguida perdieron de visita con el Puebla del “Chelís” y luego apenas empataron en casa con unas Chivas que con todos sus defectos les apedreó el rancho.

3. Sin melena

Apenas nos habían emocionado comprando lugar entre los primeros ocho del Ascenso en esta campaña tras golear al Zacatepec, cuando los Leones Negros volvieron a las andadas. Primero, se salvaron de perder en casa ante Dorados y después, jugaron como nunca y perdieron como siempre ante uno de sus cocos: Mineros.

¿Qué no vio señor?

MEXSPORT

No me ayudes...

Así como en este espacio hemos aplaudido las determinaciones del videoarbitraje, que se reflejan en sanciones justas, ahora tocaron las malas. Primero, en el América vs. Puebla, donde ni con la repetición se animaron a expulsar al atacante Nicolás Castillo, quien golpeó en la cara al arquero Nicolás Vikonis en una barrida imprudente. Después, a Joel Campbell de León le anulan su gol al juzgar que en el centro previo el balón había abandonado el campo, el problema es que no existió una toma clara, o más bien, apenas había dos tomas.

