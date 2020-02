Lo bueno, lo malo y lo peor de la J4 del Clausura 2020

Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas… Hoy nos ponemos melancólicos porque este apartado se lo dedicamos a un tipo que fue brillante en su momento, pero que ahora se la pasa de vergüenza en vergüenza sin aceptar que sus mejores años quedaron atrás.

No, no nos referimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues cualquier coincidencia es mero parecido con la historia de José de Jesús Corona, el ex arquero de la Selección Nacional que hoy por hoy vive un mal momento en la portería del Cruz Azul.

Sí, sabemos que el ejemplo de Óscar “Conejo” Pérez invita a que cualquiera se retire cerca de los 50 años, pero no todos envejecen con la gracia del último cancerbero campeón de La Máquina.

En la banca de los cementeros está Sebastián Jurado, y aunque Chuy no quiera verlo, parece que el tiempo de decir adiós cada vez está más cerca.

Para muestra basta con ver lo ocurrido el domingo pasado en el Nemesio Díez de la capital mundial del chorizo, donde el arquero tapatío se comió el gol del empate de los locales como si fuera un taco de aquel manjar mexiquense.

EL PODIO

1. A todo galope

IMAGO7

Juárez ha hecho más por el prestigio del Guadalajara que el mismo Guadalajara, pues la única víctima de las “Chivalácticas” nos ha dejado en claro que no es el flan que muchos aseguraban. En esta semana se metió al número uno del ranking después de que le pegara 3-1 al América en el mismísimo Estadio Azteca, un triunfo que ya tiene a los fronterizos entre los cuatro mejores del torneo.

2. Su época favorita

TWITTER/@clubleonfc

Tal parece que a La Fiera le gusta el primer semestre del año, pues así como sucedió en el Clausura 2019, en este torneo los “Panzas Verdes” se han afianzado en los primeros lugares de la tabla al registrar tres victorias en cuatro juegos. Todo pinta para un nuevo certamen de antología en el que un nuevo trofeo de subcampeón podría llegar a sus vitrinas.

3. Taco de frijol

TWITTER/@Club_Queretaro

Los Gallos son como un kilo de frijoles: baratos, rendidores y hasta agradables al gusto. Después de perder a muchos de sus referentes en el mercado invernal, los queretanos han logrado reponerse para posicionarse entre los protagonistas del torneo. Quizá sea por la mano de Vucetich, quizá porque han revivido a Ariel Nahuelpán, pero estos Gallos ya cantaron en la mismísima casa del campeón Monterrey.

PÓNGALES CERO

1.- Eterna maldición

A pesar de que “Gabigol” tocó la copa antes de la Final, el Flamengo logró coronarse en la Copa Libertadores. También en la NFL el mariscal de campo Patrick Mahomes rompió con la maldición del Madden después de ganar su primer Super Bowl. Tal parece que todas las maldiciones terminan, todas excepto la del Cruz Azul y sus fatídicos cierres de partido.

2.- La risa se volvió llanto

¿Pues qué pasó amiguitos? ¿Qué acaso Juárez no era un equipo de Ascenso? En fin, esta jornada el denominado “Animal de Liguillas” fue sacudido por los Bravos en la cancha del Estadio Azteca. El empate parecía posible para el América en la recta final del encuentro, pero Bruno Romo se encargó de sellar la vergüenza azulcrema al minuto 89.

3.- Contagio severo

¿El coronavirus qué? Lo verdaderamente preocupante es la campeonitis que está padeciendo Rayados. Quizá pescaron un virus árabe en el Mundial de Clubes o tal vez les cayó mal la machaca a su regreso a Nuevo León, pero lo cierto es que la “Aplanadora del Norte” apenas suma un punto de nueve posibles.

HÉROE

Leo Fernández

No hay nada como hacer rendir lo prestado, eso le consta al Toluca, pues si alguien ha brillado con los Diablos Rojos este torneo, ese es el uruguayo Leonardo Fernández, atacante que pertenece a Tigres pero que esta jornada rescató el empate de los choriceros con un par de goles al Cruz Azul.

VILLANO

Jorge Sánchez

El América sufrió en casa ante los Bravos de Juárez, pero parte de ese sufrimiento se le puede achacar a Jorge Sánchez, pues el angelito volvió a entrar con fuerza desmedida a un rival, lo que provocó que viera la tarjeta roja cuando apenas había transcurrido un minuto del encuentro entre azulcremas y juarenses.

¿QUÉ NO VIO SEÑOR?

Todo un festival

Si seguimos con este paso podríamos hacer una plana completa con las polémicas del VAR y los nazarenos, pues sólo en esta jornada la herramienta del video arbitraje hizo de las suyas en más de una plaza. Además de que trajo una pachanga en San Luis durante el juego entre Chivas y el Atlético, en el que se marcaron tres penales, también se lució en el juego del Atlas al “validar” una pena máxima inexistente en contra de los Zorros.

EN LETRAS DE ORO

"Tu silla no tiene cinturón, pero si tuvieras, abróchatelo porque se van a divertir”.

-Rafael Puente del Río, ex galán de novela e intrépido nuevo DT del Atlas

EL INFORMAMÓN

JL