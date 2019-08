Lo bueno, lo malo y lo peor de la J4 del Apertura 2019

Tanto lo añoramos y por fin se nos concedió un fin de semana para festejar. Resulta que por estos rumbos de la torta ahogada todo fue dulzura con los respresentantes de nuestro amado balompié.

"Lo tengo medio pensado, tengo un amigo que se llama Ambriz. Voy a hablar con él para saber como salió de la mala racha”. Ricardo Antonio La Volpe, director técnico (todavía) del Toluca.

La noche del viernes tuvimos el primer motivo para aventarnos las primeras banqueteras del añorado cerrojazo de la semana gracias a la actuación de los rojinegros del Atlas, que están que no creen en nadie. Pese a que su estilo de juego no convence mucho, los pupilos de Leandro Cufré regresaron a la parte alta de la tabla tras ganar un partido digno de la gloriosa saga cinematográfica de la Risa en Vacaciones. Los Zorros hundieron más al Veracruz en un encuentro que ocasionó lágrimas de risa en más de alguno. Con la resaca del viernes llegó el sábado y ahora fue la grey rojiblanca la que festejó a todo pulmón. Aunque mucho se habló del VAR y los dos penales con los que ganó el conjunto de Tomás Juan Boy, lo cierto es que Chivas fue ampliamente superior al Atlético San Luis, equipo que en la División de plata lucía invencible, aunque su aventura en Primera le ha destapado más penas que a un borracho escuchando a José José.

Héroe: André-Pierre Gignac

El delantero francés es otro de los que parece merecer un puesto vitalicio en esta bonita sección. En el día de su homenaje por convertirse en el mayor goleador de su equipo, el atacante galo respondió haciendo lo que mejor sabe: anotar goles. Y lo hizo por partida triple al marcar los tres tantos del triunfo ante el Necaxa.

El podio

1. Aletean y patalean

Ni sus propios aficionados pensaron que el inicio del certamen sería de ensueño para el Querétaro. El equipo de Víctor Manuel Vucetich se ha convertido en la sensación de nuestro amado futbol nacional y no es para menos, ya que han ganado tres de sus primeros cuatro partidos, además de contar con una de las ofensivas más rentables en el arranque del Apertura 2019. Tan bonita está la cosa con los queretanos que hasta Omar “Pina” Arellano se ha convertido en pieza fundamental.

2. Santos en las alturas

El conjunto lagunero ha demostrado que su nuevo proyecto va en serio y a las pruebas se remiten. Con marca perfecta, el equipo de Guillermo Almada ha hecho lo que ha querido en los cuatro partidos que ha disputado. Ahora la víctima fue el Puebla, que se comió cuatro tantos en su visita a la Comarca Lagunera.

3. No los asusta el diablo

Jugadores van y jugadores vienen, pero el América sigue sumando puntos. Ahora, los “Piojoboys” se apuntaron una nueva victoria ante los tristes Diablos del Toluca y de esta manera seguir entre los tres mejores equipos.

Villano: Kazim Richards

Lo que pasó con el delantero del Veracruz describe a la perfección la temporada del conjunto jarocho. El atacante de origen turco pudo darle el triunfo a su equipo, pero a la hora de cobrar un penal ante el Atlas terminó por fallarlo, aunque eso no fue lo peor, ya que también se lesionó al momento de disparar.

Póngales cero

1. Lugar vitalicio

Las palabras para describir lo que sucede con el Veracruz ya no alcanzan. Lo que antes era risa, ahora se ha convertido en pena y parece que eso seguirá ocurriendo durante todo el torneo. Los Tiburones volvieron a caer, ahora ante el Atlas, suman 30 partidos sin conocer la victoria y pareciera que Enrique Meza tiene las horas contadas en el banquillo jarocho.

2. Infierno apagado

Desde hace mucho tiempo que el Toluca no vivía momentos tan apremiantes. Ahora los Diablos no asustan a nadie y su casa, otrora cancha infranqueable, ya no infunde temor a ningún equipo. Los dirigidos por Ricardo La Volpe apenas suman un punto en cuatro partidos disputados y en su último encuentro perdonaron al América con errores garrafales.

3. Mucho ruido y pocas nueces

Antes del comienzo del Apertura 2019 muchos ponían al Atlético San Luis como uno de los candidatos a “Caballo negro” del balompié azteca, aunque sus primeras actuaciones en el máximo circuito han dictado lo contrario. Los potosinos cayeron ante Chivas para sumar su segunda derrota en tres juegos disputados.

¿Qué no vio, señor?

Dudosa actuación

En el pan nuestro de cada semana, ahora el nazareno que tuvo un criticable desempeño fue el mundialista César Ramos Palazuelos, quien se encargó de impartir justicia en el encuentro entre Veracruz y Atlas. El árbitro sinaloense se convirtió en el blanco de la polémica al no señalar una falta en el primer gol de los Zorros, el cual significó el empate momentáneo para los tapatíos. De igual manera, la marcación del penal en contra de los escualos fue bastante dudosa, por lo que los reclamos no se hicieron esperar de parte de todos los jugadores.

El Informamón*

