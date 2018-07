Llegar a Primera, sólo con Leones Negros: Felipe López

El protagonismo que ha cobrado la cantera de los Leones Negros ya ha posicionado jugadores en Primera División. Tal es el caso de Antonio Santos, ex lateral melenudo que recién fichó por Cruz Azul para este Apertura 2018.

Ante esta situación se esperaría que muchos elementos de la Universidad de Guadalajara anhelaran emular a quien fuera su compañero, pero hay jugadores como el cancerbero Felipe López, quienes tienen muy claro que para llegar a Primera prefieren hacerlo con el cuadro universitario.

“Estoy muy contento por Toño, es un joven muy dedicado y muy profesional, así que qué bueno que se le presentó esa oportunidad. En lo personal creo que apenas va empezando mi carrera, no estoy desesperado por dar ese salto, esto es de paciencia".

“Hace un año no me imaginaba ya estar jugando en el Ascenso, Dios quiera que sea aquí en Leones Negros donde logre ascender para jugar la Primera División, lo que quiero es trascender”, compartió el novel guardameta.

En su corta carrera con los Leones Negros, Felipe López ya ha pasado de todo: descalabros, sinsabores, triunfos y hasta una final. Sin embargo, a pesar de todo este cúmulo de experiencia, el guardameta es consciente de que debe seguir madurando en su estancia bajo los tres palos universitarios.

“Creo que es importante seguir madurando y seguir creciendo en el día a día. Hay que sacar provecho de cada partido y de todo. A final de cuentas esto lo logras a base de experiencia. Sé que debo hacer bien las cosas; ya en lo grupal me gustaría conseguir el objetivo principal de todos, que es el ascenso”, finalizó López.

La primera gran prueba de “Pipe” en este semestre futbolístico llegará el siguiente domingo, día en que Leones debutará en el Apertura 2018 midiéndose a los complicados Bravos de Juárez, esto al mediodía en el Estadio Jalisco.

GC