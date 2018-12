Llegar a Chivas es un reto grande: Jesús Molina

El volante Jesús Molina, una vez que firmó su contrato y pasó el protocolo en Chivas, ofreció sus primeras declaraciones y aseguró que este paso en su carrera le servirá para crecer, al tiempo que señaló saber perfectamente lo que significa estar en un equipo tan grande.

“Es un reto grande, sé lo que significa estar en un equipo tan grande con es Chivas, vengo con el compromiso de hacer las cosas muy bien y es un reto importante en mi carrera. Será un parteaguas para seguir creciendo como futbolista”.

El paso que está dando es vital en su carrera, ya que su pasado americanista sabe que en algún momento si no se dan las cosas, la afición podría reprocharle esto, pero como todo profesional aseguró que jamás dejará de dar el cien por ciento y más, porque lo trajeron como solución al club.

“Muy grande, sé lo que representa estar en un club tan grande por lo que me han contado compañeros que están actualmente en el equipo, sé de su afición, de mi parte me entregaré y lo único que no es negociable es la actitud y lo único que pueden esperar de mí es eso”.

Molina ya estará trabajando desde esta tarde con el equipo, toda vez que ya se cumplió con el nuevo protocolo que ha puesto de moda la institución desde este mes de fichajes, de cara al Clausura 2019.

RR