Lionel Messi tiene libertad para dejar a los catalanes en 2020

El contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona le autoriza en teoría a partir la próxima temporada, pero según el presidente del club azulgrana jugará en el equipo catalán “muchos más años”, afirmó Josep Maria Bartomeu ayer.

“Yo no tengo ninguna duda de que Lio es muy barcelonista y jugará en el Barça. No solamente hasta 2021, sino que creo que muchos más años”, afirmó el dirigente catalán.

“Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años (en 2017), por cuatro temporadas. En el último año del contrato, que es la temporada 2020-2021, antes de iniciarla, puede dejar el Barça.

“Es una decisión personal del jugador para ir a jugar donde él quiera. Esta cláusula la tenían otros jugadores también”, agregó Bartomeu.

El jueves, el diario El País úblicó, citando fuentes del Barça, que Messi tenía la posibilidad de rescindir cada 30 junio el acuerdo firmado en 2017.

Su compañero en el Barça, Gerard Piqué, afirmó ayer no estar preocupado por una eventual marcha del jugador argentino. “Ya sabía que (Lio) Messi se puede ir gratis al final de cada temporada. Sabemos el compromiso que tiene Lio con el Barça y no me preocupa para nada. Se ha ganado poder decidir su futuro, aunque ojalá siga en el Barça hasta los 40 años”.