Liguilla y Play In: ¿qué necesita cada equipo para clasificar?

Al iniciar la primera jornada del Apertura 2024, los 18 equipos de futbol mexicano tenían en la mira un mismo objetivo: llegar a la liguilla para luchar por el título. De este modo, este viernes 8 de noviembre finalmente, con el comienzo de la jornada 17, quedará definido quién tendrá el pase y quiénes se la jugarán para alcanzar la meta en el Play In.

Hasta el momento, la lista de los equipos ya clasificados para la liguilla incluye al Cruz Azul, Tigre y Toluca; pero ninguno se ha integrado a los seleccionados del Play In.

En este contexto, aquí presentamos qué es lo que necesita cada equipo restante para calificar en la Liguilla o Play In.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar en la liguilla?

Pumas: Este equipo ocupa la cuarta posición, por ello, para poder clasificar debe obtener la victoria contra Mazatlán. Solo un empate o una derrota puede clasificarlo, por ello, habría que ver cuál es su desempeño en sus próximos encuentros.

Monterrey: En la quinta posición, Monterrey debe vencer a León para confirmar su clasificación.

América: Está en la sexta posición, por ello, una victoria como visitante ante Toluca no basta para su clasificación , por ende, América depende del desempeño de otros equipos: que Pumas o Monterrey no ganen o que San Luis no venza a Chivas por tres goles más que el América a Diablos Rojos.

Un empate entre San Luis y Chivas también es un buen resultado para el equipo, pues de esta forma ninguno lo supera. Pero la situación se complica, pues también necesita un resultado negativo de Pumas o Monterrey y el empate o derrota de Tijuana.

Si América pierde ante Toluca, se despide de la Liguilla y tendrá que conformarse con el Play In.

Atlético de San Luis: Como la victoria ante Chivas no le alcanza para clasificar, pues está en la séptima posición, necesita que ni el Pumas, América o Monterrey ganen en sus encuentros. O, en el caso de que América gane, lo haga por tres o más goles de diferencia de como lo hizo con los Diablos Rojos.

Otra posibilidad para San Luis es la derrota o empate de Toluca. Si pierde ante Chivas, las esperanzas de San Luis quedan anuladas por completo.

Tijuana: Por estar en la octava posición, aunque gane ante Puebla no logra clasificar, por eso, necesita las derrotas de Pumas o Monterrey y a las derrotas o empates de América y San Luis. Sin embargo, obtener como resultado un empate lo deja fuera de Liguilla, pues al enfrentarse a Chivas o San Luis los equipos lo superarían en la tabla sin importar el resultado del marcador.

Chivas: La victoria no le asegura nada al Rebaño Sagrado, por ello, para que este equipo logre entrar a Liguilla deben cumplirse los siguientes escenarios: derrotas de Pumas o Monterrey y derrota o empate de América y Tijuana.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar al Play In?

Atlas: Con la décima posición, ya no hay ninguna posibilidad para Atlas para integrarse a la Liguilla. Aunque no ha confirmado su participación, una derrota lo mandaría a depender de León o Rayados.

León: El único panorama posible para este equipo, que se ubica en la onceava posición, es que Necaxa gane a Atlas y ellos mismos vencer a Rayados en Monterrey.

Equipos fuera de Liguilla y Play In

Mazatlán

Puebla

Necaxa

Pachuca

Juárez

Santos

Querétaro



