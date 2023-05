La cancha del Estadio AKRON ya ha sido testigo de la coronación de Chivas tanto en la rama varonil como en la femenil, y ahora el inmueble rojiblanco podría vestirse de gala con el posible campeonato del Tapatío.

Este sábado la casa del Rebaño recibirá por primera vez la Final de la Liga de Expansión, pues el conjunto filial del Guadalajara buscará quedarse con el título del circuito de plata del futbol mexicano cuando este fin de semana se midan al Atlético Morelia en Zapopan.

Será a las 21:05 horas, tiempo del centro del país, cuando el Tapatío reciba al Morelia este sábado, esto para definir una serie en donde los rojiblancos tienen una ligera ventaja después de que se impusieran por 2-1 ante los canarios en el partido de Ida.

Juan Brigido fue el autor de los dos tantos del equipo dirigido por Gerardo Espinoza, y aunque lucen como favoritos para llevarse el campeonato, el estratega del Tapatío hizo énfasis en la necesidad de no caer en excesos de confianza.

“Esto no está definido y para nada me confiaría, al contrario, pediría que estuvieran más atentos y más alertas en estos momentos. Morelia no nos va a regalar el partido y van a pelear hasta lo último, eso lo tenemos claro y por eso hay que prepararnos mejor porque se viene un partido duro”, comentó el timonel rojiblanco.

En este duelo sobre la cancha del AKRON, el Atlético Morelia buscará el que podría ser su segundo título dentro de la división, mismo que confirmaría a la franquicia como una de las más competitivas del circuito.

Por otro lado, el Tapatío podría coronarse por primera vez, pero más allá del campeonato, lo verdaderamente importante para el club es saber que la cantera rojiblanca cuenta con el talento suficiente para conseguir un título que podría catapultar a varios jugadores al primer equipo del Guadalajara.

MF