Liga MX no puede ante la MLS en el All-Star Game 2025

La Liga MX no pudo imponerse ante la MLS en el juego de estrellas que se disputó en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Con una amplia superioridad, el equipo de Estados Unidos consiguió una contundente victoria de 3-1 para demostrar quién manda.

La selección de la MLS no tuvo piedad. En cada una de las oportunidades que se le presentó, aprovechó para vulnerar la débil defensa que presentó el equipo de la Liga MX. No importó si la dupla de centrales estaba conformada por Sergio Ramos y Luan García o Willer Ditta y Alonso Aceves, simplemente no se pudo contener la ofensiva letal de la escuadra estadounidense.

Desde los primeros minutos, la MLS ejerció una presión alta sofocante, misma que le impidió a la Liga MX poder tener control de las acciones. Y no pasó mucho tiempo para que el conjunto de Estados Unidos tomara ventaja a través de un cabezazo de Sam Surridge al 29’, mismo que tuvo que ser analizado por el VAR por un posible fuera de lugar, sin embargo, tras varios minutos de revisión se dio por bueno el tanto.

Para la parte complementaria, pese a que se hizo modificación de todo el once inicial, la dinámica poco cambió, ya que la MLS continuó manteniendo la superioridad, tanto táctica, como en el marcador. Y ante los amplios espacios que cedió el equipo mexicano, los estadounidenses volvieron a encontrar la llave para hacerse presente en el marcador con Tai Baribo sacando un zapatazo feroz al 50’.

Los dirigidos por André Jardine lograron cambiar la cara luego del ingreso de Gilberto Mora, quien le otorgó mayor profundidad a los de la Liga MX, y fue el mismo juvenil el encargado de darle esperanza a los mexicanos con un potente disparo para poner el descuento al 64’.

Sin embargo, poco duró el gusto y la posibilidad de conseguir un empate. En una nueva desatención en la zona baja, Brian White triplicó la superioridad para sentenciar el encuentro a favor del conjunto estadounidense.

SV