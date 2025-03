Liga MX investiga supuesto "botellazo" en el Clásico entre Chivas vs América

Este domingo la Liga MX emitió un comunicado, en el que dio a conocer que se abrirá una investigación, respecto al “botellazo” que fue arrojado al final del encuentro entre Chivas y América, en el que Kevin Álvarez sufrió una herida en la rodilla izquierda.

A través de sus redes sociales, se informó que tomará cartas en el supuesto lanzamiento de una botella de vidrio en el Estadio AKRON, misma que provocó una lesión en uno de los jugadores del América.

“Este domingo se abrió una investigación por el supuesto lanzamiento de una botella a la cancha del Estadio Akron al terminar el partido entre los Clubes Guadalajara y América, lo que habría provocado una lesión en uno de los jugadores”, informó la Liga MX.

El arquero del América, Rodolfo Cota consideró que lo sucedido es algo inadmisible en cualquier cancha del futbol mexicano, por lo que espera que el responsable sea castigado.

“Esa es la realidad, yo creo que no es la primera vez que pasa, pero sí, ya digo, una botella de vino. Te pueden agregar una botella de plástico, vasos, pero ya una botella de vidrio, digo, hay que ver quién fue la persona. Si la tienen ubicada, pues bueno, ya vendrá el castigo para esa persona”, señaló.

Por su parte, el mediocampista de las Águilas, Erick Sánchez detalló que fue lo que sucedió cuando se arrojó la botella, por lo que envió un mensaje para que esto deje de suceder, ya que la violencia no se tiene que presentar en ningún estadio.

“Creo que eso, como lo hemos dicho, no puede pasar en ningún estadio . No porque sea aquí, en general no puede pasar en ningún estadio aventar una botella de vidrio. Afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodrigo Aguirre, que era el que le podía pegar y cuando reventó en el piso fue cuando corta a Kevin. Pero bueno, como lo he dicho, creo que la violencia no está bien ni permitida en ningún estadio”, añadió.

Al final del comunicado, se informó que se recabarán las pruebas necesarias, para determinar alguna sanción correspondiente con el responsable, tras lo sucedido.

“Dentro de la investigación se recabarán todas las pruebas disponibles y se revisará el informe del Comisario del Partido, turnando el caso a la Comisión Disciplinaria para que, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes”, se lee en el comunicado.

