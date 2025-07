Después de que la directiva de Toluca complicara la salida de Marcel Ruiz al conjunto del Ipswich Town de la EFL Championship, en la segunda división de Inglaterra, al colocar algunas condiciones para su salida del club,

En EL INFORMADOR recordamos cuáles han sido los futbolistas mexicanos que no emigraron al extranjero debido a que sus clubes determinaron no ceder en el tema económico, impidiendo que el jugador tuviera la oportunidad de probar suerte en el Viejo Continente.

Marcel Ruiz

En días pasados, surgió el interés del Ipswich Town de Inglaterra por el mediocampista mexicano del Toluca. Pese a que existía una gran ilusión porque el futbolista emigrara al Viejo Continente, la directiva de los Diablos Rojos aseguró que su salida se daría únicamente si existía una oferta económica importante.

“La verdad es que debería ser una oferta impresionante para que verdaderamente nos mueva y lo mueva. Obviamente, hay interés de varios clubes, pero si no es algo verdaderamente excepcional, que haga crecer al jugador, a la persona, al futbolista en un futuro en Europa, él sabe que es un año de Mundial, está en un equipo en el que es el amo del mediocampo, ¿para qué moverte por moverte?”, indicó Francisco Suinaga, vicepresidente del Toluca.

Jesús Orozco Chiquete

El defensor mexicano fue objeto de deseo en Italia y Bélgica, sin embargo, el Anderlecht fue el club que realizó una oferta formal por el futbolista. Pese a ello, al interior del Guadalajara se negaron debido a que no estaban convencidos de la manera en la que el club europeo buscaba adquirir al jugador.

"Tuve en su momento en Chivas; el Anderlecht ya estaba casi cerrado, pero Chivas no me dejó. Querían que pagara la cláusula de un solo golpe, cosa que ningún equipo en Europa hace", aseguró Chiquete Orozco.

Alexis Vega

Otro de los futbolistas afectados fue el ahora atacante del Toluca, quien, en su paso por el Guadalajara, recibió una oferta de España por parte del Espanyol de Barcelona. Sin embargo, el mismo jugador reveló que, pese a tener problemas en la rodilla, estaban interesados en él, pero el propietario de Chivas se negó.

“Yo ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona. Yo jugué el viernes contra San Luis, y el miércoles siguiente tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. La última palabra la tenía el dueño, entonces por ahí yo estaba todavía con la posibilidad de que me iban a llevar a Barcelona, me iban a operar allá, y al final el dueño no quiso. Ya estaba todo planeado para yo llegar a Barcelona”, señaló Vega.

