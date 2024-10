La Jornada 11 del Apertura 2024 concluyó con diversos cambios en la Tabla General. Aquí podrás conocer las posiciones y puntos, así como los resultados y momentos más importantes que dejaron los partidos de estos nuevos encuentros disputados de la Liga MX.

Mazatlán vs Querétaro (2-2)

La Jornada 11 inició con un emocionante empate 2-2 entre Mazatlán y Querétaro. Raúl Camacho abrió el marcador al minuto 16 para los locales y luego volvió a marcar al 39, logrando su primer doblete en primera división. Querétaro respondió rápidamente con un gol de Lucas Rodríguez al 19, y en el tiempo añadido Rubio Rubín empató el partido al 93’, arrebatándole el triunfo a Mazatlán. Ambos equipos sumaron un punto y continúan en los últimos lugares de la tabla. Mazatlán se enfrentará a Atlas, mientras Querétaro jugará contra Toluca.

Tijuana vs Pachuca (2-1)

Xolos de Tijuana logró un triunfo de último minuto por 2-1 ante los Tuzos de Pachuca. El partido, disputado en el Estadio Caliente, fue poco dinámico, con ambos equipos mostrando un juego discreto. Efraín Álvarez adelantó a los locales al minuto 66 con un potente disparo, pero un autogol de Jesús Gómez al 80' empató el encuentro. Sin embargo, en tiempo añadido, un autogol de Salomón Rondón al 94' le dio la victoria a Xolos. Con este resultado, Tijuana suma 20 puntos y se ubica en quinto lugar, mientras que Pachuca se queda con 9 unidades.

Tigres vs Puebla (1-0)

En una tarde lluviosa, Tigres venció 1-0 al Puebla. Los felinos, con un inusual uniforme rojinegro, marcaron el único gol del partido al minuto 16, cuando André-Pierre Gignac sorprendió con un disparo de larga distancia que venció al portero poblano, Miguel Jiménez. A pesar de los intentos de Puebla, liderados por Julián Quiñones en el segundo tiempo, Nahuel Guzmán defendió bien su portería. Puebla no logró empatar, incluso con los seis minutos de tiempo añadido. El próximo viernes, Puebla recibirá a Cruz Azul, mientras Tigres se enfrentará a Rayados en el clásico regio.

Atlético San Luis vs Monterrey (1-0)

Un gol solitario de Ricardo Chávez le dio al Atlético de San Luis un sorpresivo triunfo 1-0 sobre Rayados de Monterrey. Chávez marcó de cabeza al minuto 40, sorprendiendo a todos en el estadio Alfonso Lastras, donde San Luis se mantiene invicto. El gol generó polémica, ya que Monterrey reclamó que la jugada continuó tras un balonazo a Edson Gutiérrez, pero el árbitro lo consideró parte del juego. A pesar de los intentos de Rayados en la segunda mitad, no lograron empatar. San Luis llegó a 20 puntos y enfrentará a Pumas, mientras Monterrey, con 21, jugará contra Tigres en el clásico regio.

Cruz Azul vs Necaxa (3-0)

Cruz Azul continúa imparable y venció 3-0 a Necaxa. Con el estadio Ciudad de los Deportes casi lleno, La Máquina abrió el marcador al minuto 7 con un gol de Alexis Gutiérrez tras un pase de Luis Romo. El segundo tanto llegó al 18’, cuando Carlos Rotondi finalizó una jugada de toques rápidos. Aunque Necaxa intentó defenderse, Cruz Azul selló la victoria al 68' con un gol de Lorenzo Faravelli tras un pase de Charly Rodríguez. Con este triunfo, Cruz Azul llega a 28 puntos como superlíder, mientras Necaxa se queda con 13 unidades.

Toluca vs Pumas (1-1)

Bajo la lluvia, Toluca y Pumas empataron 1-1 en el Nemesio Diez. El "Chino" Huerta adelantó a los universitarios al segundo 40, marcando su tercer gol del torneo. Toluca pidió penal al minuto 20 tras un choque del portero de Pumas con "Paulinho", pero el árbitro no lo concedió. Al 25', "Paulinho" empató el juego con un potente disparo, logrando su séptimo gol de la campaña. Aunque Toluca dominó el resto del primer tiempo, incluyendo un tiro al palo de Alexis Vega, no lograron definir en la segunda mitad. La afición escarlata mantuvo su apoyo pese a las pocas emociones en la parte complementaria.

Chivas vs Atlas (2-3)

Chivas no pudo ganar el Clásico Tapatío y cayó 3-2 ante Atlas, en medio de rumores sobre la salida de Fernando Gago y la polémica del petardo lanzado por Alvarado a reporteros. El partido comenzó con poca intensidad, pero el colombiano Murillo adelantó al Atlas al minuto 40. En la segunda mitad, Jeremy Márquez aumentó la ventaja al 46', y Lozano puso el 3-0 al 52'. Chivas reaccionó con goles de Marín al 63' y Alvarado al 70', pero a pesar de los 8 minutos agregados, no lograron el empate. El encuentro terminó con polémica por faltas no marcadas a favor de Chivas, lo que encendió los ánimos en el equipo rojiblanco.

León vs América (1-1)

León y América empataron 1-1 en un intenso partido disputado en el estadio Nou Camp. Aunque el encuentro tuvo buen ritmo, también se tornó ríspido con varias faltas y amonestados. León tomó ventaja al 45+2 con un gol de John Mendoza, asistido por Andrés Guardado, justo antes del descanso. En la segunda mitad, ambos equipos generaron más oportunidades, pero los porteros, Malagón y Alfonso Blanco, destacaron con sus intervenciones. Finalmente, América igualó al minuto 76 con un potente disparo de Diego Aguirre. A pesar de las oportunidades en los últimos minutos, el marcador no cambió y ambos equipos se conformaron con el empate.

Santos vs Juárez (0-2)

Juárez derrotó a Santos 0-2 en el cierre de la jornada 11, lo que les permitió abandonar la última posición de la tabla y escalar al decimotercer puesto. Los goles fueron anotados por Óscar Estupiñán y Carlos Salcedo, y este triunfo marca solo su segunda victoria en lo que va del torneo.

Así queda la Tabla General tras la Jornada 11

Clasificación Equipo Puntos 1 Cruz Azul 28 2 Tigres 24 3 Toluca 22 4 Monterrey 21 5 Atlético San Luis 20 6 Pumas 20 7 Tijuana 20 8 Atlas 17 9 Chivas 15 10 América 14 11 Necaxa 13 12 Puebla 11 13 Juárez 10 14 León 9 15 Pachuca 9 16 Querétaro 9 17 Mazatlán 8 18 Santos 8

