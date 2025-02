Tijuana vs Juárez (1-2)

FC Juárez logró una victoria crucial de 2-1 ante Xolos de Tijuana en el "Clásico de la Frontera", con un gol de último minuto de Ángel Zaldívar que selló el triunfo al minuto 92. Aunque los locales se adelantaron rápidamente con un gol de Raúl Zúñiga a los 2 minutos, Juárez igualó con un tanto de Guilherme Castilho al minuto 21. A pesar de los esfuerzos de Xolos, que estuvieron cerca de retomar la ventaja, como un gol anulado a Zúñiga y un disparo de Jaime Álvarez que terminó en fuera de lugar, el equipo de Juan Carlos Osorio no pudo evitar su cuarta derrota consecutiva y mantiene una racha negativa sin victorias desde la Jornada 3.

América vs Necaxa (2-3)

El invicto del América llegó a su fin con una sorpresiva derrota 2-3 en casa ante Necaxa, lo que dejó al tricampeón sin su racha de 13 partidos sin perder y cedió el liderato al León. Los goles de José Paradela (3') y Diber Cambindo (31') pusieron a los Rayos arriba, pero un apagón al minuto 37 interrumpió el ritmo del partido, permitiendo a las Águilas reorganizarse. En la segunda mitad, con los ingresos de Henry Martín y Diego Valdés, América empató con un doblete de Álvaro Fidalgo (51' y 59'). Sin embargo, en tiempo agregado, Kevin Ante anotó para Necaxa y sentenció la derrota del América, que ahora debe corregir errores antes del Clásico contra los Pumas el próximo sábado.

Mazatlán vs Santos (1-1)

Tras siete fechas sin victorias, Santos Laguna sumó su primer punto en el Clausura 2025 al empatar 1-1 ante Mazatlán FC, que no aprovechó sus oportunidades en casa. El equipo de Víctor Manuel Vucetich abrió el marcador al minuto 23 con un gol de Omar Moreno tras una jugada colectiva, pero no logró mantener la ventaja. En tiempo de compensación, Bruno Barticciotto empató para Mazatlán (45+3') aprovechando una falla defensiva. En la segunda mitad, aunque Mazatlán tuvo varias ocasiones para irse al frente, no logró concretarlas y el marcador se mantuvo en empate.

Atlas vs Puebla (3-2)

Atlas consiguió su primera victoria en el Clausura 2025 de una manera dramática, derrotando 3-2 a Puebla con dos goles en tiempo de compensación. El partido comenzó con un gol de Efraín Orona para Puebla (32'), pero el árbitro sancionó una falta dentro del área, y Uros Djurdjevic empató de penal al 43'. En la segunda mitad, Ricardo Marín puso nuevamente en ventaja a Puebla con un gol al minuto 49. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Puebla se llevaría los tres puntos, Diego Alcaraz empató con un gran zurdazo al minuto 92. Ya en tiempo agregado, Djurdjevic firmó la victoria con un golazo al 98', asegurando los primeros tres puntos de Atlas en el torneo y sacándolos de los últimos lugares de la tabla.

Tigres vs Cruz Azul (2-1)

La racha invicta de Cruz Azul llegó a su fin con una derrota 2-1 ante Tigres en el estadio Universitario. Tras seis partidos sin perder, incluidos cinco triunfos, La Máquina fue superada por los felinos, que abrieron el marcador al inicio de la segunda mitad con un gol de Diego Lainez (47') y ampliaron su ventaja al 53' con un cabezazo de Joaquim Pereira. Aunque Cruz Azul intentó reaccionar tras la expulsión de Nicolás Ibáñez al minuto 65, solo logró acortar distancias con un gol de Ignacio Rivero en los últimos instantes. Esta derrota marcó la primera caída de Cruz Azul en la era Vicente Sánchez y frena su buena racha.

Toluca vs Chivas (2-1)

Hugo Camberos vivió una noche de altibajos con Guadalajara, al pasar de héroe a villano en cuestión de minutos en la derrota 2-1 ante Toluca. Los tapatíos fueron sorprendidos por un gol de Alexis Vega al minuto 34, que puso a Toluca al frente. En la segunda mitad, las modificaciones de Chivas, con varios jóvenes ingresando al campo, dieron resultado y empataron con una buena jugada colectiva definida por Camberos al 70'. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que se llevarían un empate, Camberos cometió un autogol en el minuto 90+1, lo que le dio la victoria a Toluca y selló la derrota agónica para los rojiblancos.

Querétaro vs Monterrey (2-4)

Monterrey dio un golpe de autoridad al imponerse 2-4 a Querétaro en el estadio Corregidora, demostrando su dominio absoluto durante todo el partido. Desde el minuto 2, con el gol de Jesús Manuel Corona, hasta el 75', con un tanto de Oliver Torres, los Rayados dejaron claro que no tendrían rival. A pesar de los intentos de Querétaro con goles de José María Canale y Adonis Preciado, Monterrey aseguró la victoria con una sólida ofensiva, destacando su eficacia en los tiros de esquina. La victoria le dio aire fresco a Martín Demichelis, colocando a su equipo en la zona del Play-In, aunque con una plantilla que aspira a pelear por los primeros puestos.

Atlético San Luis vs León (1-2)

León se colocó como líder del Clausura 2025 tras derrotar 2-1 a Atlético San Luis en el Alfonso Lastras. La Fiera se adelantó rápidamente con un gol de Mendoza tras un centro de James Rodríguez. San Luis respondió con un gol de Salles-Lamonge para igualar el marcador. James Rodríguez anotó el segundo gol para León, pero fue anulado por fuera de lugar. Finalmente, Paul Bellón aprovechó otra asistencia de Rodríguez para poner el 2-1 definitivo. En tiempo agregado, Salles-Lamonge falló un penal que pudo haber empatado el partido.

Pachuca vs Pumas (2-1)

Pachuca venció 2-1 a Pumas en el Estadio Hidalgo, arrebatándoles el invicto. Tras un gol anulado a Alfonso ‘Ponchito’ González, los Tuzos tomaron la ventaja gracias a un error del arquero Pablo Lara, cuando John Kennedy Batista disparó desde larga distancia para el 1-0 al minuto 16. En tiempo agregado del primer tiempo, Batista firmó su doblete con un remate cruzado para el 2-0. Aunque Pumas intentó reaccionar, Ignacio Pussetto descontó con un golazo en tiempo de compensación, pero el esfuerzo fue insuficiente para evitar la derrota, dejando a los auriazules con su primera caída en cinco jornadas.

Así queda la Tabla General tras la Jornada 7

Clasificación Equipo Puntos 1 León 19 2 América 16 3 Tigres 16 4 Pachuca 13 5 Juárez 13 6 Toluca 12 7 Necaxa 12 8 Cruz Azul 11 9 Pumas 11 10 Monterrey 9 11 Chivas 8 12 Mazatlán 8 13 Atlas 7 14 Querétaro 7 15 Puebla 5 16 Tijuana 4 17 Atlética San Luis 3 18 Santos 1

