Hoy en día, el arbitraje mexicano no pasa por uno de sus mejores momentos. El grueso de la afición y algunos equipos de la Liga MX perciben que hay decisiones polémicas que dan a entender que el trabajo de los silbantes está en crisis; aunque para que se hable de ello se necesitan de más errores tal y como considera Gustavo Zepeda, psicólogo deportivo e instructor internacional quien colabora con FIFA y admite que sí falta una preparación más extensa en los arbitrajes.

“Para saber si hay crisis, hay que preguntarse cuántos arbitrajes realmente inciden en el marcador. De nueve partidos por jornada, quizá tres han sido determinantes en el resultado. Eso no es una crisis”, explica Zepeda. Sin embargo, inmediatamente después señala que sí hay carencias en preparación, entrenamiento y aplicación del reglamento, especialmente cuando el VAR ha dejado de ser una herramienta de apoyo para convertirse en la dirección técnica del árbitro.

Zepeda no niega la utilidad del VAR, pero lamenta el uso que se le da en México. “En Europa es una herramienta; aquí se ha convertido en quien dirige el partido. Se le dio el poder de decidir, quitándole criterio al árbitro en cancha”.

“No se puede mostrar personalidad cuando te dan una instrucción directa. El VAR aquí no es auxiliar, es el jefe”, remata.

De acuerdo con el especialista esto deriva de un problema estructural: la falta de capacitación real, pues lo que hay, dice, es “instrucción, no formación”. “Capacitación es darte herramientas para decidir; instrucción es decirte cómo marcar. En México hay instrucción, pero no hay un proyecto de crecimiento para el arbitraje”.

Zepeda lamenta esta situación, además, agrega que los múltiples errores arbitrales que se dan en la Liga Femenil se deben a la falta de entrenamiento sin VAR, pues esta herramienta sólo la utilizan en Liguilla y no en la fase regular. “Cuando te quitan la herramienta, ya no estás entrenado en criterios. Por eso se ven desajustes en la Femenil”.

Juan Manuel Herrero encabeza la Comisión de Árbitros y bajo su gestión no ha habido avances.

La culpa es de quienes están a la cabeza

Para Zepeda la crisis no está en el cuerpo arbitral, sino en las estructuras de poder del futbol mexicano: “No hay recursos para estar como en Europa. La culpa está en los dueños, porque son ellos quienes designan a los comisionados. El problema está en la cabeza. No hay proyecto, no hay visión de futuro”.

Aunque los árbitros mexicanos son bien vistos por FIFA y tienen capacidades, ejemplo de ello es que fueron designados para partidos internacionales en el Mundial Femenil y torneos en Arabia, el problema, según Zepeda, es que la instrucción que reciben aquí los limita.

“Cuando desde la dirigencia no hay una estrategia para formar árbitros con criterio y autonomía, es imposible tener un arbitraje sano”, concluye.

Así, mientras Zepeda asegura que no hay crisis arbitral, los errores semana tras semana, tanto en la rama varonil como femenil, muestran lo contrario. Y mientras no cambie el enfoque desde la cúpula, parece que el VAR seguirá dirigiendo los partidos en México.

Fallas flagrantes de los árbitros en el Clausura 2025

Toluca vs. Chivas

En lo que pudo significar un triunfo para Chivas en el Estadio Nemesio Díez sobre Toluca, Jesús Rafael López, con ayuda del VAR, anuló un gol que parecía legítimo a Alan Pulido de Guadalajara, pero se decretó un fuera de lugar a todas luces inexistente. Chivas terminó perdiendo el partido. Días después la Comisión de Arbitraje reconoció su error, se disculpó y todo quedó en eso.

Pumas vs. Monterrey

En el juego entre Pumas y Rayados, que tuvo como árbitro central a Ismael Rosario López ocurrieron una serie de irregularidades por parte del cuerpo arbitral, tras haber anulado dos goles a Rogelio Funes Mori, otro más a Ali Ávila, además de haber marcado un penal a Ángel Azuaje y no haber expulsado tanto a Érick Aguirre por un pisotón sobre Rubén Duarte, así como al propio Sergio Ramos. El partido terminó con victoria para Rayados por un par de goles de diferencia.

América vs. Toluca

Otro mal arbitraje de Jesús Rafael López. En el partido que América derrotó a Toluca, una jugada que pudo haber cambiado el rumbo de aquel encuentro fue cuando los Diablos se acercaban en un tiro de esquina Luan García había rematado al fondo de la portería, o eso parecía pues Luis Malagón la sacó aparentemente por detrás de la línea. No hubo una revisión clara ni bien explicada y se determinó no dar el gol por bueno.

Chivas vs. Pumas (Femenil)

La Liga MX Femenil no se escapa de errores groseros y fallas increíbles por parte del cuerpo arbitral y para muestra uno de los errores más recientes sucedió en el partido entre Guadalajara y Pumas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025, en donde le fue anulado un gol a Adriana Iturbide de Chivas, de manera injustificada, aun y con la presencia del VAR y que pudo haber sido el 3-0.

Ante esto, la Comisión de Arbitraje designó a Ximena Márquez como árbitro central para el partido de Vuelta, con el pequeño detalle que esta silbante fue jugadora de la UNAM en el inicio de la Liga MX Femenil en 2017.