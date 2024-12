Ya han pasado poco más de seis años del día en que el colombiano Juan Carlos Osorio negó una renovación para mantenerse como entrenador de la Selección Mexicana.

Fue al término de la participación del Tricolor en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando el técnico colombiano rechazó seguir al frente del combinado nacional.

En pleno 2024, y como entrenador de los Xolos de Tijuana en la Liga MX, el sudamericano ha vuelto a lamentar haber abandonado el proyecto en México.

"Un rotundo sí", dijo Osorio, cuestionado por David Faitelson en TUDN, sobre si estaba arrepentido de haber dejado al Tricolor.

"Creo que ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional. Primero porque recordando jugadores que fueron a Rusia, como Orbelín Pineda, Erick Gutiérrez, Edson Álvarez, Hirving Lozano, entre otros, y obviamente cuando ocho años después los veo, y veo que están jugando, digo, 'hombre, estamos haciendo un gran trabajo'".

Juan Carlos Osorio se fue de México para dirigir a Colombia; no sucedió

Juan Carlos lamenta la decisión que tomó en aquel lejano 2018 y confiesa que también optó por regresar a su país, luego de que los directivos de la federación colombiana prácticamente le habían asegurado ser director técnico del conjunto cafetero.

"Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos, yo decidí regresar para Colombia. Usar y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado (de dirigir a la selección colombiana), entonces, en retrospectiva, un grave error".

El técnico de Tijuana confesó también que no haber dirigido a su país fue algo que caló profundo.

"Muchísimo, me dolió mucho porque fue una de las dos razones por las que me fui (de México). En la última parte del Mundial (Rusia 2018), ellos (los directivos de Colombia) me manifestaron abiertamente que yo era el candidato".

