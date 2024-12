El técnico Guillermo Almada pasará a la historia de los Tuzos del Pachuca por haberles dado el título en el Torneo Apertura 2022, de la Liga de Campeones de la Concacaf y ahora está a las puertas de la gloria en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Sin embargo, no todo es felicidad en el seno hidalguense, ya que el mismo entrenador uruguayo reveló que su tiempo al frente del Pachuca está a punto de terminar, ya que, sin dar una fecha exacta de cuándo sucederá, dirá adiós al término del Mundial de Clubes que se celebrará a mediados del próximo año en Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la cadena uruguaya Carve Deportiva, Almada dio a conocer que los siguientes seis meses marcarán su adiós al Pachuca: "Nos ofrecieron renovar, pero hemos decidido con el cuerpo técnico que después del Mundial de Clubes vamos a tomar otro rumbo, por decisión propia, por decisión nuestra, sin tener otras ofertas en puerta".

Guillermo Almada llegó al Pachuca en enero de 2022, y su mano se ha hecho sentir no sólo con el título de Liga MX (Apertura 2022) y de la Liga de Campeones de la Concacaf (2023-24), sino además por el impulso que le ha dado a los jóvenes provenientes de la cantera tuza. "Creo que hemos tocado un techo. Hemos ganado títulos, disputado finales, impulsado futbolistas, todo eso desgasta. Es hora de hacer un paro, no sé si lleguen ofertas o no, pero hemos tomado la decisión, que ya la comunicamos a la presidencia", argumentó el charrúa.

Mientras eso sucede, Almada y sus Tuzos se concentran para el juego por el pase a la final de la Copa Intercontinental, en la que enfrentarán al Al-Ahly de Egipto, y en caso de ganar, podrán jugar la final contra el Real Madrid.

El dato

2 títulos ha ganado el director técnico charrúa al frente de los Tuzos del Pachuca.

