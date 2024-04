Liga MX Femenil, en pausa para dar paso al MexTour

Este fin de semana, las ligas femeniles locales de todo el mundo tendrán una pausa debido a la Fecha FIFA en la que las selecciones nacionales disputarán partidos de preparación, la mayoría de cara a su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Como es de conocimiento, la Selección Mexicana no tendrá actividad en el evento multideportivo porque no logró su clasificación durante el 2022. No obstante, las dirigidas por Pedro López sostendrán la segunda parte del MexTour en Estados Unidos con dos encuentros amistosos frente a equipos mundialistas; primero, enfrentarán a Colombia este sábado 6 de abril en el Orlando City Stadium y, posteriormente, se medirán ante Australia el martes 9 en el Toyota Field.

Para estos compromisos, el estratega español convocó a un total de 23 jugadoras, de las cuales 19 son provenientes de la Liga MX Femenil. El equipo que más aportó fue el América con 7, seguido de Tigres con 4 y detrás está Chivas con 3.

En tanto que, el Circuito Rosa reanudará las acciones para el jueves 11 del presente mes con el Toluca vs Querétaro; por su parte, el Guadalajara jugará contra Pumas el sábado 13 en el Estadio Olímpico Universitario y Atlas recibirá al Pachuca en el Estadio Jalisco el lunes 15.

Con cuatro fechas por disputarse, Tigres es la única escuadra, hasta el momento, que ya tiene su pase oficial a la liguilla por ser las lideresas con 34 unidades producto de once victorias y un empate. El resto de los equipos que se mantienen en puestos de clasificación son Pachuca (29 pts), Rayadas (29 pts), América (28 pts), Chivas (25 pts), Pumas (21 pts), León (21 pts) y Juárez (19 pts).

