¡Partidazo en el Akron! A cuatro goles empataron las rojiblancas y tuzas, en un duelo que seguramente se podrá discutir si es el mejor del torneo con un final sumamente dramático.

Cuando todavía no se cumplía ni el primer minuto del encuentro, Joseline Montoya recibió una falta dentro del área que provocó un penal. Fue Alicia Cervantes la encargada de cobrar la pena máxima y así iniciar con la feria de goles.

En un intento de salir jugando en corto, Gabriela Valenzuela erró su control con la cabeza, cediéndole el balón a Martha Cox quien no dejó que rebotara la pelota y como venía, la prendió de pierna izquierda haciendo imposible que Blanca Félix llegara al esférico.

Después vino Mónica Ocampo por banda izquierda para asistir a Charlyn Corral quien entre dos defensoras tocó de primera intención con la parte interna del pie derecho anotó el segundo intento para darle la ventaja momentánea.

Ante un grave error tras un intento de salida por parte del Guadalajara, Blanca Félix jugó el balón con Karla Martínez en área chica, ésta última le devolvió la pelota en corto, pero en ese trayecto vino la presión por Alice Soto quien hizo efectiva la equivocación por parte de las rojiblancas y amplió el marcador.

Para el comienzo de la segunda parte, en un panorama muy complicado, las de jerarquía se tenían que hacer presentes, por ello Carolina Jaramillo con un buen desmarque se avivó tras una mala salida de Esthefanny Barrera y con la cabeza marcó el gol que acortó la ventaja.

Al querer frenar la embestida de Joseline Montoya, la centrocampista Cox cometió una falta dentro de su propia área que, en consecuencia, el árbitro pitó penal nuevamente a favor de las rojiblancas. Fue la misma Montoya quien cobró la pena máxima y logró empatar el encuentro.

Y como de locura, las anotaciones no pararon, Adriana Iturbide vino desde atrás para adentrarse en el corazón del área y con un efecto que parecía que el balón iba para fuera, terminó acomodando la pelota en la parte interna del poste izquierdo.

Pero las cosas no quedaron ahí, las visitantes no se iban a ir con las manos vacías y una vez más, Corral se hizo presente en el partido con un disparo en la media luna, realizando un golazo en el que Félix no tuvo oportunidad de hacer más.

Con este resultado, el Rebaño sube otra vez a la primera posición y dependen de sí mismas para lograr cerrar en el primer lugar a una jornada de que se acabe la fase regular; mientras que Pachuca se quedó en la quinta posición.

El último encuentro para las rojiblancas antes de entrar a la liguilla, será en condición de visitante en la frontera este próximo viernes a las 9:10 pm cuando se enfrenten contra Tijuana.

CT