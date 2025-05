La Liga MX Femenil se prepara para un momento que promete marcar la historia: el enfrentamiento entre las Águilas del América y las Tuzas del Pachuca en la Gran Final. Este partido no solo será definitorio por el campeonato, sino que también representa un desafío único para el equipo azulcrema, que busca darle la vuelta a un marcador adverso de 0-3, algo nunca antes visto en esta competencia.

Este lunes 12 de mayo a las 19:00 horas, América se presentará en el Estadio Ciudad de los Deportes con una desventaja de tres goles y enfrentará una de las más difíciles pruebas en su historia reciente. Revertir un resultado como este en una final, nadie lo ha podido lograr. Incluso, ni ellas que, en el Apertura 2023, sucumbieron en la final de Ida contra Tigres y, en la Vuelta, no pudieron levantarse y vieron cómo las felinas acumularon su sexta estrella.

Por otro lado, las Tuzas llegan a la Ciudad de México con una superioridad significativa y les restan noventa minutos por delante para coronarse campeonas del Circuito Rosa por primera vez. El equipo dirigido por Óscar Torres demostró una solidez tanto en defensa como en ataque en el primer compromiso contra las azulcremas, lo que les permitió arribar a esta instancia con autoridad.

No obstante, Pachuca sabe que no puede confiarse. Las Águilas son un equipo que ha demostrado ser peligroso en situaciones adversas, y la presión de defender una ventaja en un escenario tan importante puede jugar en su contra si no logran mantener la calma y el enfoque. La cautela será su mejor aliada, especialmente contra un América decidido a hacer historia.

La balanza de los duelos más recientes en la capital entre ambas escuadras se muestra ligeramente a favor del América, ya que registran cuatro triunfos, por dos derrotas en los últimos seis compromisos como locales. Sin embargo, Pachuca ya ha logrado vencer a las Águilas en su casa para definir una eliminatoria, misma que ocurrió en los Cuartos de Final del Clausura 2022.

Horario, fecha y transmisión de la Gran Final

Lunes 12 de mayo

América vs Pachuca | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

Transmisión: Canal 9, TUDN, VIX y canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

