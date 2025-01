Tras el empate 3-3 entre Monterrey y Atlas, el técnico de Rayados, Martín Demichelis, dejó claro que le gustaría contar con un jugador de la jerarquía de Sergio Ramos, luego de que se revelara que la directiva regiomontana está en pláticas para fichar al exdefensor del Real Madrid y campeón del mundo con España.

"Siempre digo que no me gusta hablar de hipótesis, si me refiero prácticamente al nombre, me encantaría, sería un honor que se pueda sumar un jugador con la trayectoria, con la personalidad, con la jerarquía de Sergio", afirmó el estratega argentino.

Demichelis reconoció que su equipo necesita reforzar la defensa, sobre todo tras la lesión de Carlos Salcedo y los problemas que han tenido en la zaga. "Está trabajando la institución muy fuerte para poder incorporar a un jugador más, ya saben la desgracia que tuvimos con Carlos Salcedo, al equipo le convierten mucho, tenemos que reforzarnos ahí atrás", señaló.

Finalmente, el técnico no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que Ramos llegue a la Liga MX. "¿Se imaginan lo que sería Sergio Ramos en la Liga MX? Sería un honor para todos, para la Liga, para Monterrey. Ojalá que se pueda concretar", concluyó.

