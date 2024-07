El técnico del Pachuca, Guillermo Almada, habló al finalizar el partido en el que su equipo venció al Atlético de San Luis, sobre el presente y el posible futuro de Javier Eduardo López "La Chofis".

"No seguirá con nosotros. Por algunos temas particulares ha tomado alguna resolución la institución, que no soy institución para darlo, seguramente ya no va a estar más con nosotros".

Sí, es un tema de indisciplina. La historia pasada y reciente del jugador surgido del Guadalajara hace pensar que esto pone punto final a su carrera, por lo menos en el alto rendimiento.

La "Chofis" López, el apodo con el que se le conoce y que no le gusta que le digan, llegó a los Tuzos en el Torneo Apertura 2022, después de tener un buen torneo en el San José Earthquakes de la MLS, mostrando su gran capacidad como futbolista, que no como atleta.

El volante ofensivo se destacó como un hombre con gran técnica individual, con gran pegada, pero con poca disciplina en el tema físico, siempre mostrándose como un jugador pasado de peso, pero aun así se le mantenía en el primer equipo.

Lo último que sucedió, ya no lo aguantó la directiva pachuqueña que ha decidido rescindir su contrato. En el último torneo, la "Chofis" jugó ocho partidos, ninguno como titular, apenas sumó 204 minutos y anotó un gol.

Lo último de lo que se hablaba del jugador era de la supuesta relación que tiene con una de las porteras del equipo femenil de los Tuzos. De futbol, poco o nada.

Las indisciplinas de la "Chofis" López

Eduardo López, nacido en Torreón, Coahuila, hace 29 años, debutó en el 2013 con las Chivas y era la gran promesa del Rebaño.

Comenzó a destacar, comenzó a anotar goles, pero no era regular, le faltaba algo aparte del tema físico. A pesar de eso fue campeón con el Rebaño y fue llamado a la Selección Mexicana.

Hubo quienes lo compararon con Lionel Messi. Pero salieron a la luz sus indisciplinas. El rodearse de los amigos ocasionales le hizo daño, él mismo lo reconoció. Fue sorprendido en salidas nocturnas, fue sorprendido saliendo en plena época de la pandemia.

Existe un video en donde se le ve en un jacuzzi rodeado de mujeres desnudas.

La familia Vergara se preocupó por él y le dio clases de superación mental… Poco le funcionó, el jugador se dijo perseguido y se fue a la MLS con Matías Almeyda, su técnico en el Guadalajara, al San José, donde tuvo buenos momentos y el futbol mexicano le dio otra oportunidad.

Y ya la desperdició. La "Chofis" pudo tomar el cielo, y quizá estuvo ahí, pero él mismo se cortó las alas y ahora ha entrado en decadencia.

