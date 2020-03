Líderes... de la inconsistencia

Si Atlas ha sido inconsistente en la cancha, mucho tiene que ver por el trabajo que ha hecho Grupo Orlegi en cuanto al armado del plantel, y hoy en día luce muy lejos de equipos que en teoría son del nivel de los Zorros, como Juárez, San Luis, Tijuana, Querétaro o Necaxa. Pero también con la contratación y despido de entrenadores, tal es el caso de Leandro Cufré, quien dejó al equipo tras solamente dirigir tres jornadas, con dos derrotas y solo un triunfo; luego le dieron la oportunidad a Omar Flores, timonel de cantera, el cual ganó su único partido dirigido ante Tijuana.

El turno fue para Rafael Puente del Río, quien no conoce la victoria y tiene 11 descalabros al hilo como entrenador con dos equipos diferentes, cuatro con los Zorros. Estos tres entrenadores le han movido a más no poder a sus plantillas, buscando tapar huecos y obtener mejores resultados, sin embargo, no han podido.

Desde antes de que comenzara el Clausura 2020, los problemas para el Atlas iniciaron con las lesiones de Anderson Santamaría y Jesús Angulo, pero la directiva alcanzó a hacerse de los servicios de Germán Conti, quien llegó a préstamo para cubrir la ausencia del central peruano, aunque no cubrieron el hueco dejado por Angulo. Además, las lesiones menores, suspensiones y bajas de juego han sido factor para que los Zorros sean uno de los equipos más inconsistentes del campeonato.

A lo largo de las ocho jornadas que han transcurrido en el torneo, los rojinegros nunca han repetido alineación, utilizando a 21 jugadores entre canteranos, mexicanos y extranjeros, pero ninguno ha marcado la diferencia para salvar el barco que se hunde cada jornada, salvo las actuaciones del cancerbero Camilo Vargas (foto), que de no ser por él, los resultados de derrota serían escandalosos.

Los jugadores que más minutos han acumulado y que han sido recurrentes en las alineaciones en las ocho primeras semanas han sido Camilo Vargas y Martin Nervo con 720, es decir todos los minutos del certamen; Ismael Govea con 702 e Ignacio Jeraldino y Luciano acosta con 682 minutos.

Pero también han sido utilizados algunos futbolistas con la intención de tapar huecos, como el caso de Diego Barbosa, quien ocupó la lateral derecha ante Santos ante la suspensión de Javier Abella, jugando los 90 minutos. El ecuatoriano Manuel Balda tiene 45 minutos, y los canteranos Jesús Gómez y Ozziel Herrera con 25 cada uno.

Referente. El portero colombiano Camilo Vargas ha evitado que las derrotas atlistas sean peores. IMAGO7

J1 vs. Cruz Azul

(Triunfo 2-1) J2 vs. Puebla

(Derrota 1-0) J3 vs. Tigres

(Derrota 2-1) J4 vs. Tijuana

(Triunfo 2-1) J5 vs. Morelia

(Derrota 3-1) J6 vs. América

(Derrota 2-0) J7 vs. Pachuca

(Derrota 2-0) J8 vs. Santos

(Derrota 1-0) Los más consistentes Minutos Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas Camilo Vargas 720 Javier Abella Javier Abella Ismael Govea Javier Abella Javier Abella Javier Abella Javier Abella Diego Barbosa Martín Nervo 720 Martín Nervo Martín Nervo Martín Nervo Ismael Govea Ismael Govea Martín Nervo Martín Nervo Martín Nervo Ismael Govea 702 Ismael Govea Ismael Govea Germán Conti Martín Nervo Martín Nervo Germán Conti Germán Conti Germán Conti Luciano Acosta 682 Ulises Cardona Ulises Cardona Ulises Cardona Ulises Cardona Germán Conti Ismael Govea Ismael Govea Ismael Govea Ignacio Jeraldino 682 Jesús Isijara Mauricio Cuero Jesús Isijara Jairo Torres Jesús Isijara Ulises Cardona Ulises Cardona Jesús Isijara Jeremy Márquez 542 Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes Édgar Zaldívar Édgar Zaldívar Édgar Zaldívar Javier Abella 500 Jeremy Márquez Jeremy Márquez Jeremy Márquez Jeremy Márquez Manuel Balda Jeremy Márquez Jeremy Márquez Jeremy Márquez Ulises Cardona 462 Jairo Torres Jairo Torres Edson Rivera Luciano Acosta Luciano Acosta Luciano Acosta Luciano Acosta Jairo Torres Germán Conti 450 Luciano Acosta Luciano Acosta Luciano Acosta Ignacio Jeraldino Ignacio Jeraldino Ignacio Jeraldino Ignacio Jeraldino Luciano Acosta Jesús Isijara 420 Ignacio Jeraldino Ignacio Jeraldino Ignacio Jeraldino Christopher Trejo Javier Correa Javier Correa Christopher Trejo Ignacio Jeraldino Lorenzo Reyes 397 DT. Leandro Cufré DT. Leandro Cufré DT. Leandro Cufré DT. Omar Flores DT. Rafael Puente DT. Rafael Puente DT. Rafael Puente DT. Rafael Puente

JL