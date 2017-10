Leones se obliga a cerrar con triunfos

Han quedado fuera de cualquier posibilidad de Liguilla, luego de la derrota del pasado sábado ante Zacatepec, pero Leones Negros buscará cerrar con dos triunfos consecutivos ante el Celaya y San Luis, porque de sumar de los seis puntos restantes, asegurarían lugar en la Copa MX del año entrante, así lo manifestó Manuel Madrid.



"Nos tenemos que ir dignamente, terminar el campeonato con dos triunfos por la afición y agradecer su apoyo. Quedamos eliminados, sin aspiraciones a Liguilla, pero el torneo todavía no termina. Tenemos que aspirar a estar dentro de los 12 puestos que nos permitiría el torneo entrante tener Copa de nuevo y todavía le queda cuerda a esto, ganar los dos partidos que vienen".



El próximo encuentro de Leones será en el Estadio Jalisco, ante los celayenses, cotejo que servirá para los tapatíos como despedida de su afición en el torneo y Madrid de ante mano, agradece el apoyo brindando.



"Debemos ser profesionales, no porque se haya ido la Liguilla, dejaremos de intentar mejorar. Hay que seguir aspirando a más, tenemos que ir pensando en el siguiente torneo, no podemos bajar los brazos mientras queden encuentros".



Los 13 puntos que tiene Leones no son los que se había planeado por la plantilla, pero aceptan que en el inicio del torneo todo se complicó, de ahí viene el mal torneo que se ha realizado.



"En lo personal no puedo destacar porque en lo colectivo iniciamos mal, es un juego de conjunto y cuando los resultados no se dan, lo individual pasa a segundo término. Se sacan muchas cosas positivas, lo que nos afectó más fueron los primeros partidos y después le agarramos mejor, mostramos otra versión del equipo. De rendimiento no puedo hablar, al no haber calificado".



Otro de los problemas que sufrió el equipo, fue la falta de contundencia, por ejemplo, ante Zacatepec generaron en el primer tiempo cuatro de gol, pero no concretaron ninguna y el rival, en la primera que tuvo, les marcó para darle rumbo al encuentro.



"Las oportunidades que se crearon no debemos desaprovecharlas, su hubiéramos marcado una o dos de las que se tuvieron, el manejo de partido hubiera sido diferente. En el segundo tiempo tuvimos que salir diferente y si no podemos concretar adelante, obliga a no tener errores atrás".