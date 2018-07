Leones Negros sugiere mejoras al Ascenso MX

El nuevo formato de competencia del Ascenso MX no ha caído del todo bien entre los equipos que militan en el circuito, pues este martes, luego de la presentación de sus nuevas indumentarias, jugadores y cuerpo técnico Leones Negros no tuvieron empacho para expresar sus quejas.



La principal razón de la molestia melenuda radica en que ahora el Ascenso sólo cuenta con 15 equipos y debido a esto los clubes se ven obligados a descansar una jornada a lo largo del semestre.



"Eso no debería de ser, yo creo que esta liga con 15 equipos es muy corta, es una liga que mínimo debería tener 18 equipos. Hay clubes que habían conseguido el ascenso en segunda y por una u otra razón no los dejan participar. Es algo muy pero muy lamentable", compartió Jorge Dávalos, estratega del equipo.



Otro que se unió a la queja fue el artillero Ismael Valadez, quien se mostró inconforme por el hecho de que Leones no pudo debutar en el torneo en la jornada inaugural, sino que tuvo que descansar la semana pasada debido al nuevo calendario.



"Es increíble que pase eso, hay muchas cosas que mejorar en nuestro futbol y no puede ser que descansemos porque un equipo no cumplió con los cargos que se le pedían (para ascender). Nosotros tratamos de tener competencia para no perder ritmo, pero ver que unos ya están sumando no es tan positivo".



Debido a que descansaron la jornada inaugural, los Leones debutarán en el Apertura 2018 hasta el próximo domingo, día en que recibirán a los Bravos de Juárez en el Estadio Jalisco.

