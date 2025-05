Después de convertir el gol que le dio vida en la parte final del encuentro al conjunto de Leones Negros, el defensor Javier Ledesma, aseguró que al momento que marcó el gol de la igualada, fue un sentimiento de esperanza e ilusión de que no se le escaparía el título.

“No tengo las palabras, sentí que no se me escapaba el título. Sentimiento de esperanza e ilusión. Algo que no puedo describir. Nos dio seguridad que era nuestro el campeonato, que lo merecíamos y coronar lo que veníamos haciendo. Gracias a dios se dio todo”, señaló.

Al ser cuestionado si está sería su última final con los Leones Negros, enfatizó en que se siente bien físicamente, por lo que seguirá compitiendo en la búsqueda de otros campeonato con el cuadro Universitario

“Siempre busco encarar las finales así, no sabes cuando puede venir otra final, no es fácil. Si es la última, yo creo que no. Me siento bien físicamente, puedo seguir compitiendo y ver que nos presenta más adelante. Si se puede seguir compitiendo, lo seguiré haciendo igual, siendo competitivo y ganador. Se ha generado el habito en Leones Negros”, concluyó.