Después de caer en el juego de ida de la final del Campeón de Campeones en la Liga de Expansión, el director técnico de Leones Negros, Alfonso Sosa, aseguró que hoy su equipo no mereció perder, luego de considerar que su equipo dio una mejor versión en el juego de la final ante la Jaiba Brava.

“Hoy no merecemos perder y perdimos. Esta es nuestra realidad, hay que afrontarla, y ya tenemos un partido importantísimo por delante. No va a ser diferente, como hemos vivido: remando contra corriente en las fases previas, en los cuartos de final, en la semifinal, y en la final misma. No es diferente en ese sentido.

“Pero hoy sí el equipo estuvo mejor, se generó un poco más y tuvo mejor posición. Creamos más situaciones de gol. No tuvimos la capacidad, la serenidad ni el pase fino para concretar en el partido, pero fue casi exactamente lo mismo. Lo buscaremos en el partido de regreso”, señaló.

Al final, el estratega del conjunto universitario reveló que les cobró factura el juego de la semana pasada, cuando obtuvieron el título, por lo que enfatizó en que era complicado obtener un buen resultado, ya que su equipo no logró recuperarse.

“Evidentemente, el esfuerzo físico de la semana pasada, la intensidad, el tiempo extra, no se recupera en una semana. Es complicado. A pesar de que se juega de semana a semana, no es fácil recuperarlos y, al final, lo resentimos. No paramos.

“El equipo viene haciendo desde hace algunos partidos esfuerzos físicos importantes, y en algún momento se va acabando la energía. Por más que busques y tengas intención, el tanque no es el mismo, y hoy, en ese sentido, lo resentimos. Es decir, es normal, es lógico”, concluyó.

SV