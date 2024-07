La Liga MX tendrá una pausa para que los equipos mexicanos puedan disputar la Leagues Cup, torneo que junta a equipos de México y Estados Unidos para jugar entre ellos y tener un campeón, el cual tendrá como premio el boleto para la Concacaf Copa de Campeones 2024.

El actual campeón es el Inter de Miami, quien de la mano de Lionel Messi logró conquistar su primer título en la historia y también coronarse como el primer vencedor del torneo en el nuevo formato.

Ya todo está listo, los equipos mexicanos buscarán poner en alto la bandera mexicana y los estadounidenses defender su orgullo como los “nuevos reyes” de CONCACAF.

A continuación, te presentamos cómo quedaron conformados los grupos de la Leagues Cup para que veas contra quién jugará tu equipo.

En el lado Este de la llave, los duelos más llamativos son los del grupo 3, donde están Tigres, Puebla y el Inter Miami, aunque probablemente perdería a Lionel Messi por su lesión en la final de la Copa América. Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Este 1: Cincinnati, New York FC y Querétaro

Este 2: Orlando City, Atlético de San Luis y Montreal

Este 3: Tigres, Puebla e Inter Miami

Este 4: Philadelphia Union, Charlotte y Cruz Azul

Este 5: New England Revolution, Nashville SC y Mazatlán

Este 6: Pachuca, New York Red Bulls y Toronto FC

Este 7: Atlanta, Santos Laguna y DC United

En el Oeste, habrá duelos atractivos como las Chivas contra LA Galaxy y San Jose Earthquakes o el Monterrey contra Pumas y Austin FC . Los grupos son:

Oeste 1: Monterrey, Pumas y Austin FC

Oeste 2: Chivas, San Jose Earthquakes y LA Galaxy

Oeste 3: St. Louis City, Dallas y Juárez

Oeste 4: Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire

Oeste 5: León, Portland Timbers y Colorado Rapids

Oeste 6: Seattle Sounders, Minnesota United y Necaxa

Oeste 7: Los Angeles FC, Vancouver Whitecaps y Tijuana

Oeste 8: Houston Dynamo, Real Salt Lake y Atlas.

¿Por qué el América no jugará la fase de grupos de la Leagues Cup?

Por ser el campeón (bicampeón) del fútbol mexicano, las Águilas esperan por rival en la fase final de la Leagues Cup y su rival será quien termine como líder del grupo del Houston Dynamo, Real Salt Lake y Atlas.

JV