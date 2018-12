“Le falta muchísimo”, dice último técnico de refuerzo de Atlas

Para Héctor Vargas, el último entrenador del refuerzo del Atlas Cristian Cálix, al jugador "le falta muchísimo por crecer" y si llegó ahora a México es porque quien asesora al futbolista "no conoce el futbol de afuera y los de afuera no conocen en futbol de aquí".

"Le falta un montón, muchísmo por crecer", dice Vargas, técnico del Marathón, al diario hondureño El Heraldo. "Ahora, si el club (Atlas) lo lleva y lo prepara dos años en ese tiempo puede estar a la altura de alguien que puede competir. Por ahí nos estamos engañando. Le hizo tres goles a los dominicanos, a los caribeños, nos mentimos solos".

Vargas considera precipitada la llegada del jugador al futbol mexicano: "El que lo maneja no conoce el futbol de afuera, y los de afuera no conocen el futbol de aquí", dice y agrega: "la gente que lo maneja no sé si arriesgo demasiado por el tema de su preparación".

El entrenador argentino indica que Cálix, de 19 años, no recibe buenos consejos de su entorno.

"Está totalmente mal asesorado por alguien que no conoce el medio afuera, que nunca vio lo que es el futbol de afuera y ser extranjero. Pero él lo decidió, o lo indujeron a irse. Ojalá que tenga ese golpe de suerte y después no esté siendo un vagabundo del futbol jugando en tercera o cuarta división de Egipto o un país que no tiene nivel para lo que él puede llegar".

Cálix dejó el Marathón como agente libre, otro aspecto con el que Vargas está en desacuerdo.

"Algo más malo es que no dejó divisas en el equipo porque no tenía contrato... deja derechos de formación".

Grandes expectativas

No obstante las críticas de Vargas, la llegada de Cálix a Guadalajara ha generado grandes expectativas en la prensa hondureña.

El Diario El Heraldo coloca en la portada de su versión digital un artículo titulado "¿Cuándo debutaría Christian Cálix en el Atlas de México".

El diario deportivo Diez incluye entre sus artículos más leídos una galería de fotografías de las instalaciones de Atlas con el título "¡De lujo! Esta es la nueva casa del hondureño Cristian Cálix en México".

Aunque los seguidores rojinegros no parecen particularmente entusiasmados con los refuerzos de su equipo, los aficionados hondureños han publicado comentarios en las redes sociales de Atlas, asegurando que Cálix causará una buena impresión.

"Tienen a una joyita allí Cristhian Calix! Hablarán de el, ya verán", auguró un seguidor del Marathon en respuesta a un tuit de Atlas.

