La NFL se cuida previo al Draft

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) no se ha quedado atrás y ha empezado a tomar algunas medidas para prevenir el contagio del coronavirus, y una de ellas es la cancelación de viajes y de entrevistas de equipos con jugadores que sean elegibles para el próximo Draft.

Esta medida comenzará a aplicarse el día de hoy, por lo que algunas franquicias, como Delfines de Miami, adelantó varias citas.

“Después de considerar la información médica y de seguridad pública reciente relacionada con el Covid-19, hemos decidido prohibir todas las visitas previas al Draft en persona que involucren a jugadores elegibles, vigentes al final de este día hábil, hasta nuevo aviso”, se lee en un comunicado de la NFL.

Por tal motivo, las reuniones que se tengan serán por videollamada o vía telefónica, aunque también les impuso restricciones a las 32 franquicias, ya que no podrán agendar más de tres por semana, la plática no se tendrá que extender por más de una hora y no podrá realizarse en horarios en donde los jugadores tengan alguna actividad académica.

Cabe destacar que el Draft se realizará del 23 al 25 de abril en Las Vegas, Nevada, y de momento, la Liga no ha notificado algún cambio de plan en torno a dicho evento.

Todas las Ligas de elite de Estados Unidos supendieron o aplazaron sus eventos ante contagios de algunos de sus miembros o por prevención.

NOTIMEX

Cortes obligados por tope salarial en Minnesota

Uno de los equipos con el menor tope salarial para la siguiente temporada en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) era Vikings de Minnesota, razón por la cual ayer continuaron con las bajas y entre ellas se incluyó al esquinero Xavier Rhodes y al tacle defensivo Linval Joseph.

Rhodes fue de los mejores defensivos en las últimas campañas, aunque su rendimiento vino a la baja en 2019 al terminar sin intercepciones, defender seis pases y forzar un balón suelto. A pesar de ello fue considerado para su tercer nombramiento en el partido del Tazón de los Profesionales.

En 2017 fue reconocido como All-Pro, pero en la más reciente campaña el defensivo permitió 81.5 por ciento de los envíos de mariscales de campo, convirtiéndose en uno de los peor rankeados.

Este movimiento le ahorrará a Vikings 8.1 millones de dólares, además de contabilizar los 10.5 millones que retendrá tras desprenderse de Joseph.

Este último, próximo a cumplir 32 años, debutó con Gigantes de Nueva York en 2010 y cuatro campañas después firmó con la franquicia púrpura, donde disputó 88 encuentros, generó 15 capturas y fue llamado dos veces al Pro Bowl.