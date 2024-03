La NFL penalizará una técnica de tacleo

La NFL eliminará el bloqueo sobre la cintura, conocido como “hip-drop tackle”.

Los dueños de la NFL aprobaron ayer de manera unánime una nueva regla que prohíbe que los jugadores usen esta técnica de pivote para taclear a sus rivales.

Una violación resultará en una penalización de 15 yardas y podría llevar a multas de los jugadores.

El ejecutivo de la NFL, Jeff Miller, dijo que la jugada “hip-drop tackle” fue utilizada 230 veces la temporada pasada y que llevó a que 15 jugadores quedaran fuera un tiempo por lesión.

La Asociación de Jugadores estaba rotundamente en contra de esta regla.

“No se utiliza muy frecuentemente, pero se usa, es muy perjudicial para el corredor”, aseguró el presidente de comité de competencia de la NFL Rich McKay. “El corredor queda indefenso. He escuchado a defensas decir, ‘Hey, me estás poniendo en una difícil posición. Me dices que no puedo golpear ahí, ¿qué hago ahora?’ Mi respuesta es, ‘No puedes hacer eso, es sólo que el jugador que golpeas queda indefenso y sin cómo protegerse’”.

La Liga mostró un video durante la conferencia de prensa para mostrar seis instancias específicas en la que esta jugada fue utilizada. Con el tight end de los Bengals Drew Sample, el corredor de los Cowboys Tony Pollard, el receptor de los Bengals Tyler Boyd, el quarterback de los Seahawks Geno Smith y de los Titans Ryan Tannehill.

Los equipos seguirán recibiendo videos de golpes ilegales y cómo taclear dentro de las reglas.

“Es una nueva regla, entonces no lo han visto”, añadió McKay, sobre cómo arbitrar la penalización “Nunca se practica, nadie la hace en entrenamientos. Ningún jugador utilizaría esta táctica en un jugador de su propio equipo, entonces nunca la van a ver. Sólo se observa en juegos”.