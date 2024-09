La Liga MX recibirá millonaria inversión, pero eso no significa campeonatos con Selección

Con la llegada de la nueva administración a la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez, se comenzó a hablar de inyectar nuevo capital a los clubes de la Liga MX, pues se mencionó la llegada de un fondo de inversión.

Según lo que ha trascendido, Apollo Global Management, empresa estadounidense que es un proveedor de soluciones de capital para empresas, estaría inviertiendo cerca de mil 200 millones de dólares para que la Liga MX se vuelva una de las más ricas del mundo.

Aunque esto no garantiza que el futbol mexicano sea campeón mundial.

Jesús María Pérez Vargas, economista y director de comunicación en marketing, indica que este camino que se desea abrir en el futbol mexicano “dará liquidez a los clubes, generará mucha más riqueza. El acceso de inversores a equipos de futbol es para hacer más eficiente una liga”.

Esto no quiere decir que gracias a ese dinero se va a ser campeón del mundo con la Selección. “Es verdad, no se ganará, Inglaterra es la muestra de esto, pero se tendrán mejores futbolistas, porque habrá mejor inversión en las (categorías) menores. La pregunta sería ¿queremos que México gane la Copa del Mundo o que tenga una infraestructura deportiva más sólida? Primero, un equipo debe estar sólido, y luego veremos los resultados... Dinero no es igual a resultados”.

La afectación o el beneficio que daría un fondo de inversión en la Liga MX es “profesionalizar, hacer mucho más eficiente la industria”, añade Pérez Vargas.

Es sencillo, entrará dinero a los clubes, “pero no es para que te lo gastes en un futbolista, sino para que inviertas en arreglar instalaciones deportivas y en las Fuerzas Básicas..., y a cambio, darás al fondo el 10 por ciento de tus derechos de imagen, por ejemplo. Es un ganar, ganar para todos”, concluye el economista.

Estrategias para mejorar la calidad del futbol mexicano

Vender derechos de transmisión no sólo a Estados Unidos, sino a todo el mundo.

Contratos colectivos para comercializar diversos artículos, como las camisetas, a nombre de todos los equipos de la Liga MX.

Mejorar la experiencia de los aficionados al acudir a los diferentes estadios en México.

Transparentar la contabilidad de la FMF, Liga MX y los equipos.

La cifra

Mil 200 millones de dólares serían los que inyectaría un fondo de inversión a la estructura del futbol mexicano y la Liga MX.