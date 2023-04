La LMB logra importante acuerdo comercial

Un nuevo comienzo se acerca para la Liga Mexicana de Beisbol y con ello las sorpresas para que los aficionados puedan sentirse más cerca de la misma. Una de ellas, ha sido la gran mancuerna que han logrado concretar a la LMB y New Era, creando la indumentaria por cinco años a partir de esta temporada para los equipos, misma que los fanáticos podrán adquirir.

El crecimiento que ha tenido el rey de los deportes en México ha sido notoria, sobre todo, después del papel que tuvo el seleccionado nacional en el Clásico Mundial de Beisbol.

“En los últimos años hemos aumentado la venta de productos comerciales, representando un ingreso importante para la Liga y los equipos, por ello hago un reconocimiento a nuestra Selección Mexicana de Béisbol, mismos que fueron patrocinados por New Era tanto en la deportivo como comercial, la parte de la indumentaria que estuvieron vistiendo nuestro conjunto nacional”, señaló Horacio de la Vega, presidente de la Liga.

Aseguró que el desarrollo de esta competencia ha sido más grande a comparación de otras ligas profesionales en México con números que se pueden presumir después de cuatro años de su gestión.

“Sin temor a equivocarme la Liga Mexicana de Beisbol es la liga que más ha crecido en temas profesionales de este país. De 2019 a 2022 los ingresos por patrocinios aumentaron 700%, en la parte de audiencias se aumentó un 800%”, agregó De la Vega.

Asimismo, se realzó la relevancia que se tiene al crear uniformes que los aficionados pueden adquirir.

“Lo que hacemos de la mano de la Liga Mexicana de Beisbol y New Era no sólo son productos de alta calidad, es acercar a los fanáticos, conectarlos con su pasión, con su equipo o jugador favorito a través de esta gama de productos”, comentó David Pérez, director de New Era.

Se estima que este contrato entre New Era y LMB pueda alcanzar un total de mil millones de pesos en ganancias durante los cinco años. Pero lo más importante es que más gente se sume al interés colectivo en el beisbol, en consecuencia, se anunció que la mercancía próxima a salir también está pensada hacia niños y mujeres.

“El crecimiento de aficionados de este sector es muy importante y es parte del trabajo espectacular de la Liga Mexicana de Beisbol luego de hacer de este gran espectáculo algo 100% familiar”, concluyó Pérez.