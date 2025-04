La LMB, lista para iniciar con su temporada 100

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) iniciará su temporada número 100 el viernes, cuando los Leones de Yucatán visiten a los campeones Diablos Rojos del México. Horacio de la Vega, presidente ejecutivo del circuito, habló sobre los pormenores del centenario.

Amante de los retos, De la Vega reconoce cuál es el más grande que tiene como cabeza de la liga en este aniversario. “El mayor reto es generar experiencias suficientemente potentes para que la gente se acuerde de estos 100 años con alegría, pasión, cariño y que fueron parte de esto”, mencionó.

“Yo me sentiría muy satisfecho, pasando este año, con que la afición del beisbol y la no afición del beisbol diga ‘algo pasó en este año que me sentí parte de este proyecto’, porque lo que te quedas en la vida son los recuerdos y las experiencias”, añadió.

Para su aniversario, la LMB ha preparado un sinfín de proyectos, pero lo que más destaca es la actividad a lo largo de todo 2025. Los festejos no comenzarán al momento de cantarse el playball en el estadio Alfredo Harp Helú; iniciaron hace semanas. La segunda temporada de la Liga Mexicana de Softbol, la realización de la Baseball Champions League, la temporada 2025 de la LMB y la Liga Invernal Mexicana, garantizan acción durante los 12 meses.

Otro gran reto es mantener a la nueva audiencia. En 2024, la LMB tuvo un consumo del 22.2 por ciento proveniente de menores de 21 años. El grueso de audiencia, hoy en día, se encuentra en el rango de 21 a 35 años (36.4 por ciento).

“Creamos un cambio en la paradoja del deporte como tal, para ser una empresa de entretenimiento, espectáculo y experiencias”, finalizó.