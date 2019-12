La FIFA demanda a Blatter y Platini por dos MDD

La FIFA presentó una demanda en la corte suiza para recuperar dos millones de francos suizos (2.01 millones de dólares) que fueron pagados "inapropiadamente" por el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y a la ex estrella del futbol francés Michel Platini.

"La FIFA ha presentado hoy demandas en los tribunales suizos relevantes contra el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex vicepresidente de la FIFA Michel Platini, buscando la restitución de los dos millones de francos pagados indebidamente al Sr. Platini en febrero de 2011", dijo la FIFA, agregando que estaba "obligado a tratar de recuperar los fondos pagados ilícitamente por un ex funcionario a otro".

Blatter y Platini, han negado que hayan actuado fraudulentamente en medio de lo que se convirtió en parte del mayor escándalo de corrupción al que sacudió a la FIFA, lo que resultó en numerosos enjuiciamientos y condenas en los Estados Unidos.

Blatter y Platini fueron expulsados del futbol a fines de 2015 acusados de malos manejos.

