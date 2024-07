Una nueva derrota se suma a la cuenta jalisciense y con esta ya van 43. Los Charros de Jalisco no pudieron tomar venganza de la paliza que recibieron el pasado martes en manos de Dos Laredos, y volvieron a caer en el segundo juego de la serie por una pizarra de 2-4.

Ni a pesar de que la lluvia aplazó por dos horas y media la continuidad del juego que apenas vivía su primer capítulo y en el que Charros ya se veía abajo por un resultado parcial de 1-2, pudo enfriar a unos fronterizos, que estaban dispuestos a imponer sus condiciones.

El estadio Panamericano vivió otra historia de terror, no solo porque el duelo se reanudó a las 22:30 horas, sino porque los lanzadores locales estuvieron muy flojos sobre la lomita, sobre todo Matt Hartman, que no pudo ni completar una entrada completa cuando ya había tolerado tres hits, dos carreras y no logró ni un ponche.

Las carreras por parte de Jalisco corrieron por parte de Billy Hamilton y Dwigth Smith Jr, quienes fueron impulsados por un batazo de Vimael Machín en ambos casos; para el noveno rollo, pese a que había hombres en la segunda y tercera base, el pitcheo de Tecolotes frustró toda posibilidad de un empate.

Con este revés, los Charros tratarán de recuperar un poco de su dignidad e ir por la victoria de la honra cuando vuelvan al diamante de Zapopan para disputar el tercer juego, mismo que se reprogramó para el día de hoy a las 13:00 horas para evitar otra lluvia que obligue a parar el encuentro.