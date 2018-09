Kaepernick aparece en nueva campaña de Nike

Aunque Colin Kaepernick no ha lanzado un pase en la NFL desde 2016, el quarterback forma parte de la campaña que Nike lanzó para conmemorar el trigésimo aniversario del lanzamiento de la frase: Just Do It (Solo hazlo).

Nike publicó una postal con el rostro de Kaepernick con el texto "Believe in something, even if it means sacrificing everything" que en español significa: Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo.

La semana pasada, un mediador envió la acción de Colin Kaepernick en contra de la NFL a juicio, negando la petición de la liga de desechar los argumentos del quarterback de que los propietarios conspiraron para dejarlo fuera de la liga por sus protestas en contra de la injusticia social.

Kaepernick argumenta que los propietarios se han coludido para dejarlo fuera de cualquier plantilla de NFL desde que llegó a la agencia libre en el 2017.

El ex pasador de los 49ers comenzó una ola de protestas entre jugadores de la NFL hace dos temporadas, hincándose durante el himno nacional para protestar la brutalidad policíaca y desigualdad racial.

Las protestas han crecido hasta convertirse en uno de los temas más polémicos en los deportes, con el presidente Donald Trump, quien urgió a la NFL a suspender o despedir jugadores que realizan estas acciones durante la entonación del himno estadounidense previo a los duelos.

NM