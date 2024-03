Jurgen Klopp afirma que Guardiola es el mejor

Mañana en el partido entre el Liverpool y el Manchester City no solamente se vivirá un nuevo enfrentamiento entre Jurgen Klopp y Pep Guardiola, sino que también será un encuentro que podrá marcar el rumbo en la Premier League de Inglaterra.

Al momento, el Liverpool registra 63 unidades, ubicándose en la cima de la clasificación, mientras que el Manchester City se mantiene en la segunda posición con 62 puntos.

A pesar de que Klopp se mantiene como uno de los mejores estrategas del mundo, el alemán no tuvo problema en reconocer que Guardiola es “el mejor”.

“Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había tres mil jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me he frustrado, él me ha hecho mejor entrenador”, dijo el alemán.

Al momento, Klopp y Guardiola se han visto las caras en un total de 29 veces, con el estratega alemán liderando la serie con 12 triunfos.

“Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor”, apuntó.