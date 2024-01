Julio César Chávez revela el estado de su hijo tras salir bajo fianza

Julio César Chávez rompió el silencio sobre la situación de Julio César Chávez Jr quien fue detenido hace unas semanas por contar un arma ilegal en Estados Unidos y que logró salir tras pagar una fianza.

El expugilista compartió en dónde se encuentra su hijo mayor y descartó que se encuentre en prisión.

"Ya está mi hijo en un centro, no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación por orden del juez", expresó en entrevista al programa "Ventaneando".

Chávez adelantó que "el 15 de febrero, empieza su audiencia, pero todo va a estar bien".

'El Gran Campeón Mexicano' evitó dar más detalles de la situación legal del Junior.

"No, no he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema, ahorita no puedo hablar, yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas", comentó el exboxeador en el aeropuerto de Chihuahua.

Julio César Chávez Jr fue detenido en Los Ángeles el domingo 7 de enero por la posesión ilegal de un fusil y fue llevado a la prisión de Valley en Van Noys. Salió para llevar su proceso en libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 50 mil dólares y tendrá su primera audiencia el 15 de febrero.

Con información de SUN