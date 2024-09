Jugar en Guadalajara siempre es un desafío: Renata Zarazúa

Ha jugado en los mejores torneos en la gira mundial del tenis, ha estado en Australia, en Londres, en París y en Nueva York, pero cuando juega en Guadalajara, su sentimiento es de nervios, emoción y muchas ganas de demostrar su buen juego ante su gente.

Renata Zarazúa, quien derrotó 6-1, 3-6 y 6-1 a la ucraniana Anhelina kalinina y al finalizar el juego en el Guadalajara Open AKRON, notablemente emocionada y agradecida, señaló:

"Me siento muy feliz. Siempre que estoy en México es un desafío, por eso me siento muy emocionada, muy nerviosa, pero uno de mis objetivos es ganar un torneo en México, así que espero que pueda seguir luchando y la gente me hace tan feliz", comentó entre los aplausos y gritos de apoyo de la afición presente en el Estadio AKRON en el Complejo Panamericano de Tenis.

"Yo siempre que vengo a jugar a México digo que cada partido que gano es gracias a la gente, porque de verdad, que a lo mejor en México siento que por los nervios no he logrado jugar un mejor tenis, pero la gente siempre me levanta cada vez que voy perdiendo, cada vez que voy ganando me anima muchísimo y de verdad gracias a ellos. Y de verdad muchas gracias por el apoyo de toda la gente que siempre me pone como la piel chinita y espero que vengan a apoyar el próximo partido", platicó Renata Zarazúa.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV