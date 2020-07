Jugador de los Cowboys analiza no jugar este año por COVID-19

Mientras una lluvia de publicaciones en Twitter surgieron el domingo por la tarde por parte de varios jugadores de la NFL pidiendo a la liga un protocolo para la temporada en el mundo COVID-19, DeMarcus Lawrence, de los Cowboys, analiza no disputar esta campaña.

El ala defensivo habló el domingo por la noche y enfatizó que tal vez no se presentará a los campamentos de entrenamiento que inician la próxima semana debido a que su esposa está embarazada y quiere poner a su familia primero.

"Esto es absolutamente serio", le dijo al Fort Worth Star-Telegram. "No me malinterpretes. Tengo muchas ganas de jugar al fubol. He estado queriendo jugar desde que cerraron todo. Pero esto no es como cualquier otro deporte. Este es un deporte de contacto completo. Estamos sentados aquí a una pulgada del otro. Eso significa que el tackle ofensivo va a estar ahí mismo respirando en mi cara todo el tiempo. Tengo que irme a casa y acostarme junto a mi esposa e hijos justo después de ese punto. No es posible que ningún hombre se siente aquí y ponga en peligro la salud de su familia y su hogar por un juego".

Los campos de entrenamiento comenzarán a abrir esta semana, sin embargo , muchos jugadores prominentes en la liga , incluidos Drew Brees, Russell Wilson , JJ Watt , Malcolm Jenkins y más, criticaron a la NFL por aparentemente no tener un verdadero plan de seguridad . Entre sus mayores preocupaciones están las preguntas sobre con qué frecuencia los jugadores serán evaluados para el coronavirus, qué sucede si un jugador da positivo, un período de aclimatación al campo de entrenamiento y una "cláusula de exclusión fuerte y justa para aquellos con mayor riesgo o aquellos con miembros de la familia en mayor riesgo".

