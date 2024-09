Juegos Paralímpicos: José de Jesús Castillo da otra medalla a México

En el último día de los Juegos Paralímpicos París 2024, el pesista José de Jesús Castillo sumó otra medalla para la delegación mexicana al ganar el bronce en el levantamiento de potencia (powerlifting) de la categoría 107 kg.

En la primera ronda el mexicano levantó 222 kilos para desde esa instancia colocarse como el tercero en la competencia; en su segundo intento levantó 230 pero no de la manera correcta, por lo que no fue a los números oficiales, y ya no realizó el tercer levantamiento, pues todo estaba decidido.

El mongol Sodnompiljee Enkhbayar ganó la plata por su levantamiento de 248 kilogramos y el oro fue para el iraní Aliakbar Gharibshahi, que en su mejor intento levantó 252 kilos e impuso récord paralímpico.

Otro latinoamericano en la competencia, el brasileño Mateus de Assis, fue quinto.

Esta es la segunda medalla paralímpica para Castillo, que en Río de Janeiro 2016 también ganó el bronce, y la decimoséptima medalla para México en los Juegos Paralímpicos 2024, que con 3 preseas de oro, 6 de plata y 8 de bronce se ubica en la posición 30 del medallero.

Esta mañana Perla Patricia Bárcenas será la última mexicana en entrar en acción, cuando participe en la final de levantamiento de potencia 86 kg femenil.