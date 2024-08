Juan Diego García se consagró en el parataekwondo mexicano al obtener la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; en París 2024 la ambición es repetirlo.

“El objetivo es el mismo, al final no busqué lograr mi clasificación sólo para estar en unos Juegos Paralímpicos, me preparé para algo más. Me tocó estar en lo más alto del podio y todo este tiempo he estado dispuesto a dar mi mejor versión para poder conseguirlo”, expresó.

El parataekwondoín se siente seguro de lograr su meta, basado en la preparación que tuvo.

“Me quedé con las cosas que me ayudaron (en Tokio) y hubo que readaptarse porque era una categoría diferente, ahora estoy en la de -70 kilogramos, son rivales y estrategias diferentes”, precisó el también medallista parapanamericano.

García López dijo que en el Gran Palacio de París se verá su nueva versión. “Seré más estratega, asertivo y determinante”, contó.