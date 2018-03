Juan Carlos Osorio afirma que rechazó renovar con el Tri

El técnico de la Selección mexicana Juan Carlos Osorio reveló que rechazó renovar su contrato con el Tri y confesó que le gustaría dirigir en la Premier League, dejando abierto su destino luego del Mundial que se jugará a partir del próximo mes de junio en Rusia.

"Si nos va bien me gustaría continuar (con la Selección mexicana). Pero he sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares", explicó el entrenador al diario británico The Sun.

"Mis hijos nacieron en los Estados Unidos y me encantaría dirigir en Inglaterra"

El colombiano vivió en Inglaterra y Estados Unidos antes de ser designado como seleccionador del Tri.

"Mis hijos nacieron en los Estados Unidos y me encantaría dirigir en Inglaterra porque lo que más extraño es el día a día. Lo mejor en el futbol es hacer que los jugadores se vuelvan mejores".

Osorio describió para la prensa británica las condiciones bajo las cuales se juega en la Concacaf.

"Es difícil. El pasto es largo. Está seco, arrojan pelotas a la cancha. La gente corre al campo de juego para detener el partido"

"Las temperaturas superan los 35 grados centígrados. Los estadios no son muy seguros. Es una zona geográfica muy difícil. Jugar futbol ahí puede ser simplemente inseguro. Puede ser peligroso, si soy honesto".

El entrenador recordó su pasado en Inglaterra, cuando espiaba los entrenamientos del Liverpool, y explicó que formó su polémica filosofía de las rotaciones de jugadores inspirado por Alex Ferguson, histórico entrenador del Manchester United.

"Él tuvo un impacto enorme en mi carrera en cuanto a las rotaciones y me explicó por qué todos los jugadores tenían que estar involucrados".

"Si quieres que alguien se sienta importante, le das una oportunidad. Incluyes a todos. No en los juegos fáciles, sino en los buenos juegos. Es una cuestión de confianza".

RR