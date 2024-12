El pasado 31 de octubre en el campo de golf Atlas Country Club el legendario ex futbolista José Saturnino Cardozo impresionó a todos con su destreza en un deporte muy distinto al que nos tiene acostumbrados. En la competición AKRON® EXPERIENCE presentada por Arena Guadalajara, Cardozo logró un "Hole in One" en el hoyo 14, convirtiéndose en merecedor de un premio de parte del patrocinador Porsche.

En la competición celebrada, el también ex director técnico de las Chivas se llevó los reflectores por lograr el hoyo en uno en el campo de golf. "La verdad que es mi primer hole in one y estoy contento, emocionado porque este hoyo nunca me va bien, siempre voy al agua, nunca me ha ido bien", declaró en ese momento Cardozo.

Es por ello que el día de hoy, el “Príncipe Guaraní” recibió el premio “Hole in One” otorgado por el patrocinador Porsche a las 13:00 horas en las instalaciones de la agencia Porsche Centre Guadalajara, ubicada en Av. Patria #2168, Col. Santa Isabel, en Zapopan, Jalisco.

ESPECIAL

Con ello, el AKRON EXPERIENCE presentado por Arena Guadalajara se estableció como uno de los torneos de golf más importantes de México, por su capacidad de reunir a grandes talentos como Sebastián Muñoz, Joaquín Niemann, Carlos Ortiz, Mito Pereira o el propio José Saturnino Cardozo. Así mismo, la organización agradeció a cada uno de los patrocinadores por lograr que este evento se convirtiera en una experiencia inolvidable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB