Jorlian Sánchez confía en el buen momento

Luego de haber regresado a la senda del triunfo, el ánimo y la confianza abundan en el plantel de los Leones Negros, aunque para el delantero panameño de los melenudos, Jorlian Sánchez, es momento de demostrar de qué están hechos.

Sánchez aseguró que el equipo universitario tiene la posibilidad de volver a pelear por el título, aunque no deberán caer en excesos de confianza.

“No hay que confiarnos, cada partido es diferente, cada equipo es diferente. También hay que respetar al rival, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y sacar el resultado. Sí, el equipo se siente bien, podemos llegar y hacerlo, ya lo hicimos una vez y ésta no será la excepción. Podemos meternos a la Liguilla sacando buenos resultados en estos cuatro partidos que quedan”.

El futbolista canalero agregó que los de la UdeG tienen la encomienda de afrontar los tres juegos que restan con toda la responsabilidad del mundo.

“El equipo está mentalizado, tenemos muy en claro lo que nos estamos jugando. Los partidos que vienen son de suma responsabilidad, tenemos que afrontarlos con toda la seriedad del mundo, estamos trabajando muy fuerte. En lo personal me siento bien para aportar mi granito de arena, tenemos que ganar el viernes para seguir peleando”.

Los universitarios suman 11 puntos en 10 partidos, y se ubican en la décima posición. Están a una unidad del octavo lugar, que son los Dorados que comanda Diego Armando Maradona.



Hoy viajan

Para este día, el conjunto tapatío que milita en el Ascenso viajará a la ciudad de Tampico para afrontar el compromiso ante la “Jaiba Brava” en el Estadio Tamaulipas, correspondiente a la Jornada 12 del Ascenso MX.