Jorge Torres Nilo, en la mira de Chivas

El defensa multicampeón con Tigres y de extracción rojinegra, Jorge Torres Nilo, está en la mira de Chivas para reforzar el equipo en el Apertura 2019 y Clausura 2020. La directiva rojiblanca tiene permiso de negociar con el defensa, con quien habrá un problema importante a sortear: el sueldo.

Chivas buscará cerrar la negociación con el zaguero para reforzarle el equipo a Tomás Boy de cara a la lucha que tendrán con Juárez, Veracruz, Querétaro y Atlas, por no descender. El estratega ha manifestado su preocupación por la zona baja, en la cual han presentado algunos problemas en los últimos campeonatos y con la salida de Jair Pereira, es obligatorio contratar jugadores confiables.

El problema que tendrán con Torres Nilo, es el mismo que se presentó con Jürgen Damm: el alto salario que percibe y seguramente en las primeras charlas no habrá un arreglo satisfactorio, tal como ha sucedido con Damm, quien no ha bajado sus pretensiones, motivo por el cual las conversaciones no han avanzado.

La negociación con Damm está trabada, de hecho si el jugador llegara con el sueldo que pretende, sería el segundo mejor pagado de Chivas y eso generaría también cierto malestar al interior del Rebaño. Con Torres Nilo sucederá lo mismo.

Con Antonio Briseño todo marcha bien, es cuestión de tiempo para que se dé la llegada del “Pollo”, que en caso de darse, abriría la puerta para que Tomás de permiso de negociar a dos jugadores que serían espectadores, Miguel Basulto y Hedgardo Marín. Ambos elementos tienen mercado en la división de Ascenso.

Por otro lado, una fuente cercana a Oswaldo Alanís, precisó que la negociación para repatriar al zaguero, fue del vicepresidente rojiblanco Amaury Vergara. Hay que recordar que Alanís no fue bien tratado por José Luis Higuera, incluso para una renovación de Alanís tuvo que intervenir Jorge Vergara en su momento, debido al mal manejo que se dio al asunto.

RR