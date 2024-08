El nombre de la gimnasta Jordan Chiles ha estado en tendencia en redes sociales durante las últimas semanas, luego de que se presentara en los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre sus rutinas estuvo una aparición en piso que le valió la medalla de bronce, pero que al final de cuentas tendrá que devolver debido a una polémica decisión por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Sobre eso, la estadounidense ya reaccionó tras varios días de silencio.

El pasado 10 de agosto se dio a conocer que prosperó el recurso presentado ante el TAS contra la revisión de la nota de la estadounidense Jordan Chiles, esto, por parte del equipo de gimnasia de Rumania.

La gimnasta rumana Ana Barbosu ganó cinco días después de la competencia en París 2024 la medalla de bronce. Según el TAS, ésta había conseguido la tercera mejor nota en la final de suelo (13.700), y, por tanto, la medalla de bronce era para ella, por detrás de la brasileña Rebeca Andrade (14.166) y de la estadounidense Simone Biles (14.133). Jordan Chiles tenía una nota original de 13.666 en el quinto lugar.

El TAS concluyó, sin aportar pruebas concretas, que las estadounidenses impugnaron el resultado cuatro segundos después del periodo oficial de un minuto, lo que legalmente exige la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Los jueces habían corregido la calificación de Chiles a 13.766, lo que la llevó del tercero al quinto puesto.

Tras su corrección, la medalla le será entregada mañana viernes a Barbosu, en su país natal.

Chiles, que se había mantenido en silencio luego del hecho inédito, dijo en un comunicado en sus redes sociales: "Esta decisión me parece injusta y supone un duro golpe, no sólo para mí, sino para todos los que han apoyado mi camino".

USA Gymnastics (USAG) dice que nunca tuvieron acceso a videos que comprobaran que su apelación se presentó después de tiempo. "El material de video proporcionado no estaba disponible para USA Gymnastics antes de la decisión del tribunal, por lo que USAG no tuvo la oportunidad de presentarlo previamente".

También afirma que el TAS envió "comunicaciones cruciales" a las direcciones de correo electrónico incorrectas, lo que impidió que las partes pudieran prepararse adecuadamente para la audiencia.

Por lo que al final, "Esto nos privó del tiempo adecuado para responder de manera significativa o recopilar las pruebas necesarias. Informamos al TAS de nuestras objeciones de inmediato".

En su carta, la gimnasta agradece el cariño recibido en los últimos días, pero revela: "Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado mi medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por la USAG, que presentó pruebas concluyentes de que mi puntuación cumplía con todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito".

También denuncia una ola de ataques en su contra: "Para colmo de males, los ataques racistas espontáneos en las redes sociales son erróneos y extremadamente hirientes. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país".

"Nunca me apartaré de mis valores de competir con integridad, esforzarme por alcanzar la excelencia, defender los valores del espíritu deportivo y las reglas que dictan la justicia. Me enorgullezco de animar a todos, independientemente del equipo o el país. Recuperar la alegría ha sido un cambio cultural y me encanta ver que otros lo aceptan. Siento que les he dado permiso a todos para ser auténticos con quienes son".

"Ahora me enfrento a uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Créanme cuando les digo que he tenido muchos. Enfrentaré este desafío como lo he hecho con otros y haré todo lo posible para asegurar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que están al mando harán lo correcto".

