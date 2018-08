Jesús Godínez busca brillar y aparecer en la Liga MX con Chivas

Ha dejado claro el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, que quien juegue en la Copa MX y haga un muy buen partido, tiene como recompensa ver actividad en la Liga MX, tal como le sucedió a Gael Sandoval, quien tras dar actuación destacada ante Morelia la semana pasada, jugó frente al Toluca en la Liga, de inicio.



Esto motiva al delantero Jesús Godínez, quien desea convencer a Cardozo con goles o aportando para que otro compañero marque, para ganarse la confianza y aparecer el próximo fin de semana ante Santos, en la fecha 4 de la Liga MX.



"Estos partidos partido de Copa son muy importantes para nosotros, para seguir aportando en la competencia interna. Gael dio un muy buen partido ante Morelia, en la Copa y eso le dio minutos para el partido de Liga. Eso nos dice a nosotros que si damos un buen partido, podremos tener minutos".



La competencia interna está en todo su apogeo en el redil, ya que los puestos al interior están muy peleados y no importa el nombre del jugador ni el apellido, sino el hacer bien las cosas dentro del terreno de juego.



"Para los canteranos es importante andar bien en estos partidos, porque sabemos que podemos tener minutos en la Liga, ser tomados en cuenta. Trabajo de acuerdo en lo que me pide el profesor, mi labor es para el conjunto no para un lucimiento personal y los rivales estudian, pero no nada más a mí, sino a todo el equipo, pero de eso se trata, de un deporte de estrategia".



Godínez estará de inicio ante Alebrijes, este miércoles en la tercera fecha de la Copa MX pero segunda aparición de los rojiblancos, que acumulan tres puntos y podrían quedarse como líderes generales del Grupo ocho.

